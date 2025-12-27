Służba cywilna to urzędnicy administracji publicznej, którzy mają gwarancję stałości zatrudnienia niezależnie od wyniku wyborów.

Przepisy dotyczące oceny okresowej osób zatrudnionych w służbie cywilnej zostały zawarte w art. 81 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej. Ocena ta dotyczy urzędników służby cywilnej oraz pracowników służby cywilnej zatrudnionych w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony.

Zgodnie z treścią ustawy, jest ona dokonywana przez bezpośredniego przełożonego. W razie uzyskania negatywnej oceny urzędnik zostaje ponownie oceniony po upływie 6 miesięcy od dnia zapoznania się z oceną.

Zmiany w ocenie pracy urzędników. Miałaby odbywać się raz w roku

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Dziennik Gazetę Prawną, zmiany w częstotliwości dokonywania oceny pracy urzędników zostały zaproponowane przez szefową służby cywilnej Anitę Noskowską-Piątkowską. Taka ocena miałaby się odbywać raz w roku, a nie, jak jest aktualnie, raz na dwa lata.

Wdrożenie tego rozwiązania miałoby poprawić jakość usług publicznych poprzez szybsze wykrywanie problemów oraz wzmocnienie odpowiedzialności kadry kierowniczej. Niektóre elementy oceny miałyby zostać poddane cyfryzacji, co przyspieszyłoby cały proces. Ponadto weryfikowana byłaby także praca dyrektorów oraz ich zastępców.

Gazetaprawna.pl wskazuje również krytyczne opinie niektórych ekspertów, których zdaniem proponowane zmiany mają być sposobem na pozbycie się gorszych urzędników w krótszym okresie.

Gigantyczna przewaga pozytywnych ocen. Zjawisko wymaga badań jakościowych

Zgodnie ze sprawozdaniem za 2024 rok przekazanym przez szefową służby cywilnej ponad 90 proc. wszystkich ocen to oceny "na poziomie oczekiwań" i "powyżej oczekiwań". W sprawozdaniu podkreślono, że zjawisko to utrzymuje się od lat i wymaga "przeprowadzenia dokładnych badań jakościowych". Wskazano również przewagę pozytywnych ocen okresowych przy niespełna 0,5 proc. ocen negatywnych.

Jak czytamy w sprawozdaniu, w 2024 roku przeprowadzono 39 727 ocen okresowych. To mniej w porównaniu z 2023 rokiem, kiedy to przeprowadzono 54 823 ocen okresowych. W dokumencie uzasadniono, że taka różnica bierze się z obecnie przyjętej cykliczności ocen - "co dwa lata wypada termin sporządzenia ocen dla dużej grupy osób, które były zatrudnione na czas nieokreślony w dniu wejścia w życie ustawy o służbie cywilnej w 2009 roku".

