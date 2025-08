Szykuje się rewolucja w L4. Ministerstwo proponuje istotne zmiany

Anna Czowalla

Czy na zwolnieniu lekarskim można podpisać fakturę, odebrać telefon od szefa lub wyjść po zakupy? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce to uregulować. Nowy projekt przepisów może dać pracownikom i pracodawcom większe pole do manewru - ale rodzi obawy o możliwe nadużycia. Co obejmują proponowane zmiany?