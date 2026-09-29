W skrócie Przemysław Czarnek rozmawia z czterema parlamentarzystami Rozwoju Plus o ewentualnym powrocie do Prawa i Sprawiedliwości.

Jeden z parlamentarzystów Rozwoju Plus, Sławomir Skwarek, wrócił już do klubu PiS.

Politycy, którzy przeszli do formacji Mateusza Morawieckiego, zostali określeni przez Czarnka jako wystrychnięci na dudka.

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Po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości część parlamentarzystów znalazła się w Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego. Jeden z nich - Sławomir Skwarek - wrócił już do PiS., otwiera się w nowym oknie

O możliwość kolejnych powrotów Przemysław Czarnek został zapytany w Kanale Zero. Polityk przekonywał, że jego ugrupowanie radzi sobie bez parlamentarzystów, którzy zdecydowali się odejść.

- Jeden już wrócił, reszta patrzy na to, kiedy wrócić. Kiedy ma się poparcie na poziomie 3-4 procent, to się nie dziwię. Jest jeszcze szansa dla niektórych, żeby powrócili i mogli budować jedność prawicy i iść do zwycięstwa, bo ono jest przed nami za rok - powiedział.

Przemysław Czarnek rozmawia z parlamentarzystami Rozwoju Plus

Prowadzący rozmowę poprosił Czarnka o konkrety dotyczące możliwych kolejnych transferów. Polityk potwierdził, że osobiście uczestniczy w rozmowach.

- To są nasze konkretne rozmowy, moje konkretne rozmowy. Moje konkretne rozmowy doprowadziły do jednego powrotu, moje konkretne rozmowy w kilku innych przypadkach się toczą - poinformował.

Czarnek sprecyzował następnie, że rozmawia z czterema parlamentarzystami Rozwoju Plus. Jak stwierdził, politycy ci zastanawiają się nad sposobem powrotu.

- Myślą o tym, jak to zrobić, bo teraz trzeba się jakoś z tego wycofać - powiedział.

Polityków, którzy opuścili PiS i przeszli do formacji Mateusza Morawieckiego, Czarnek określił jako "wystrychniętych na dudka".

Sławomir Skwarek wrócił z Rozwoju Plus do PiS

Jak wspominaliśmy wcześniej, pierwszy powrót z Rozwoju Plus do klubu PiS miał miejsce 18 września. Wówczas Jarosław Kaczyński ogłosił, że do klubu wraca Sławomir Skwarek, który wcześniej przeszedł do formacji Mateusza Morawieckiego.

Sam Skwarek podkreślał, że była to jego własna, przemyślana decyzja i nikt nie nakłaniał go do powrotu. Czarnek mówił wówczas, że decyzja posła może być sygnałem dla innych polityków Rozwoju Plus.



