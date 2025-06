Musimy przygotować się na to, że środa będzie bardzo wymagająca pogodowo. O ile poranek będzie jeszcze spokojny, to z każdą godziną sytuacja pogodowa będzie się pogarszać, zwłaszcza na północy i zachodzie.

Stopniowo będzie napływać coraz więcej chmur, a wraz z nimi burze z ulewami , gradobiciem i silnym wiatrem . Po południu, wieczorem i w nocy burz będzie więcej i będą one coraz silniejsze.

Na tych terenach burze mogą przynieść intensywne ulewy (suma opadów do nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy) oraz lokalnie grad. W ich trakcie może też wiać w porywach do 100 km/h. Synoptycy spodziewają się, że burze najsilniejsze będą w nocy - wówczas lokalnie na południowym zachodzie wichury mogą osiągać do około 110 km/h.