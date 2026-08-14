Spis treści: Zmiany w 800 plus - koniec z corocznymi wnioskami Czy świadczenie na każde dziecko będzie przedłużane automatycznie? Likwidacja luki w przepisach. To wywołuje spór z ZUS Kiedy projekt ustawy wejdzie w życie?

Obecnie okres świadczeniowy 800 plus trwa od 1 czerwca do 31 maja. To oznacza, że każdego roku rodzice, chcąc utrzymać ciągłość świadczeń, muszą składać nowe wnioski do końca maja. Jeśli się spóźnią i zrobią to w sierpniu 800 plus za czerwiec i lipiec przepadnie. Nowy projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma chronić przed takimi sytuacjami.

Zmiany w 800 plus - koniec z corocznymi wnioskami

Projekt Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który pod koniec kwietnia został przekazany do konsultacji społecznych, zakłada automatyzację obsługi świadczenia 800 plus.

Dla rodziców oznacza to koniec z corocznymi wnioskami. Świadczenie będzie przyznawane automatycznie na podstawie danych istniejących w systemie ZUS. Rodzice będą mieli jedynie obowiązek powiadomić ZUS o zaistniałych sytuacjach, które wykluczają ich z możliwości poboru świadczenia, np. przeprowadzka za granicę.

Ministerstwo podkreśla w projekcie, że automatyzacja systemu obsługi świadczeń przyniesie korzyści także dla ZUS. Oznacza szybszą obsługę świadczeń i oszczędności wynikające z ograniczenia kosztów rozpatrywania wniosków każdego roku.

Czy świadczenie na każde dziecko będzie przedłużane automatycznie?

Osoby pobierające 800 plus, które istnieją już w systemie ZUS, będą maiły automatycznie przedłużane prawo do świadczenia. Wnioski jednak dalej będzie trzeba składać w przypadku nowo narodzonych dzieci, a także rodzin z dziećmi wracającymi z zagranicy.

Także cudzoziemcy przybywający do Polski i spełniający warunki przyznania świadczenia będą musieli złożyć wniosek do ZUS.

Likwidacja luki w przepisach. To wywołuje spór z ZUS

Drugą kwestią, która podejmowana jest w projekcie, jest zlikwidowanie luki, która powstała w trakcie powoływania świadczenia do życia.

W przepisach nie uwzględniono bowiem wprost pieczy bieżącej nad dzieckiem jako warunku przyznania 800 plus. W takich sytuacjach ZUS odrzucał składane wnioski, a opiekunowie decydowali się na ścieżkę odwoławczą.

Spór z ZUS kończyło przeważnie stanowisko sądów administracyjnych, które orzekały na korzyść opiekunów. Projekt ministerstwa ma jednak zlikwidować ten problem i wskazać pieczę bieżącą w wykazie uprawniającym do pobierania 800 plus.

Kiedy projekt ustawy wejdzie w życie?

Obecnie projekt jeszcze nie został oddany pod obrady Sejmu, niebawem trafi jednak pod dyskusje na posiedzeniu rządu. Jeśli proces legislacyjny pójdzie sprawnie, 1 czerwca 2027 roku jest najwcześniejszym terminem wejścia zmian w życie. Wynika to z konieczności dostosowania systemów teleinformatycznych ZUS.

Obecnie obowiązują dotychczasowe zasady przyznawania 800 plus. Świadczenie wymaga corocznego składania wniosków i przysługuje każdemu dziecko do 18. roku życia bez względu na wysokość dochodu rodziny.

W przypadku obywateli Ukrainy dziecko musi uczęszczać do polskiej szkoły, a opiekun składający wniosek musi mieć stałą pracę zarobkową na terenie Polski oraz legalny pobyt w kraju.



