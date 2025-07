Szykują się zmiany w opłatach za śmieci. Powodem niewydajny system i normy unijne

Pod koniec czerwca w wykazie prac legislacyjnych pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości . Ten ma zrewolucjonizować zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin. Jak twierdzą autorzy projektu, przede wszystkim zmiany mają poprawić skuteczność, zasady mają być bardziej przejrzyste, a system sprawiedliwy . Co konkretnie wprowadzą nowe zasady gospodarowania odpadami?

Nowe zasady gospodarowania odpadami przewidują także poszerzenie oferty PSZOK. Selektywne punkty będą mogły przyjmować więcej rodzajów odpadów, nie tylko komunalne. Co więcej, minimalna l iczba PSZKOK-ów będzie zależeć od liczby mieszkańców i odległośc i . Projekt zmian został opracowany w związku ze zgłaszanymi postulatami jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańców.

Nie jest tajemnicą, że od wielu już lat samorządy mają problem z zaniżaniem liczby mieszkańców w deklaracjach "śmieciowych" . Nowe zasady gospodarowania odpadami wychodzą naprzeciw temu wyzwaniu. Dlatego w projekcie zawarto punkt, który ma doprecyzować zasady identyfikacji śmieci z poszczególnych lokali . To z kolei ma ułatwić sprawiedliwe rozliczanie opłat w zabudowie wielorodzinnej .

Nowe zasady gospodarowania odpadami to także szereg ulg i upustów . Po pierwsze zostaną one przyznane właścicielom nieruchomości kompostujących bioodpady, także tych w zabudowie wielolokalowej, rekreacyjnej i w rodzinnych ogrodach działkowych.

Zgodnie z danymi za 2023 rok Polska osiągnęła około 32 proc. poziomu recyklingu odpadów komunalnych, podczas gdy do 2030 roku wymóg unijny wynosi 60 proc. recyklingu, a do 2035 roku 65 proc.. Zaprezentowany projekt ustawy ma przyczynić się do osiągnięcia tych wskaźników.