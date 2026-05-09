Ministerstwo Klimatu i Środowiska szykuje zmiany w regulacjach dotyczących programu "Czyste Powietrze". Chodzi konkretnie o projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska, który widnieje w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Zaświadczenia niezbędne do klasyfikacji beneficjentów są wydawane przez urzędników po zweryfikowaniu dochodów oraz liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że proces ten wymaga korzystania z rejestrów publicznych takich jak rejestr PESEL czy bazy danych ZUS, KRUS czy Urzędu Skarbowego.

Obecnie, w celu wydania zaświadczeń, władze lokalne korzystają z pomocy organów takich jak ośrodki pomocy społecznej, które mają dostęp do tego rodzaju baz danych. Jednak uzyskanie pełnych informacji okazuje się utrudnione ze względu na brak dostępu do pozostałych rejestrów.

Nowelizacja zakłada dodanie przepisu dającego urzędnikom dostęp do rejestru PESEL lub rejestru mieszkańców prowadzonego zgodnie z właściwością miejscową przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz baz danych zawierających informacje złożone na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak czytamy w szczegółach dotyczących projektu: "Dodatkowo jako narzędzie służące weryfikacji liczby osób w gospodarstwie domowym przewiduje się możliwość przeprowadzania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wywiadu środowiskowego. Narzędzie to będzie wykorzystywane w sytuacjach, w których pojawią się wątpliwości dotyczące przedstawionych dokumentów lub rozbieżności w dostępnych danych, a inne środki weryfikacji okażą się niewystarczające".

Program "Czyste Powietrze" umożliwia uzyskanie dofinansowania na termomodernizację domu i wymianę nieefektywnego źródła ciepła. Jak wynika z informacji podanych na oficjalnej stronie, program jest skierowany do "właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą".

Maksymalne kwoty dotacji są uzależnione od kilku czynników. Istotny jest zakres modernizacji i rodzaje poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Klasyfikacji beneficjentów dokonuje się na podstawie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

