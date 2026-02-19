Premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych nowy wpis. W krótkim poście szef polskiego rządu wskazał, że prezydent Karol Nawrocki planuje zawetować kolejne ustawy.

"Szykują się kolejne weta. Tak na ślepo, byle zaszkodzić. To nie jest prezydent polskich spraw" - napisał Donald Tusk.

Rozwiń

Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie czterech ustaw

Z nieoficjalnych ustaleń Polsat News wynika, że w czwartek prezydent Karol Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie czterech ustaw.

Według doniesień głowa państwa ma się przyjrzeć przede wszystkim nowelom ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i pomocy obywatelom Ukrainy.

Ponadto - według nieoficjalnych ustaleń - Karol Nawrocki ma zadecydować o dalszym losie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz wzmocnieniu pozycji rolników aktywnych zawodowo.

Na ten moment nie wiadomo jednak jakie padną decyzje. Z informacji, do których dotarło Polsat News, wynika jednak, że prezydent najprawdopodobniej zawetuję nowelę ustawy o KRS oraz projekt Aktywny Rolnik.

Zmiany w KRS. Rząd utrzymuje, że chce przywrócić niezależność organu

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa została przyjęta przez Sejm 23 stycznia. Za przyjęciem nowelizacji ustawy głosowało 232 posłów, przeciw było 183, a wstrzymało się 12 parlamentarzystów.

Pięć dni później projekt został przegłosowany przez Senat, a następnie trafił na biurko prezydenta.

Nowe przepisy przewidują m.in. wybór 15 sędziów - członków KRS w bezpośrednich i tajnych wyborach organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Zmiana polegałaby na tym, iż członkowie Rady wybierani byliby przez środowisko sędziowskie, a nie - jak dotychczas - przez Sejm.

Ministerstwo Sprawiedliwości argumentowało, że nowe rozwiązanie prawne ma odebrać politykom wpływ na KRS i oddać go środowisku sędziowskiemu. Zdaniem koalicji rządzącej ma to przywrócić niezależność Rady.

Program Aktywny Rolnik. Minister rolnictwa zaapelował do prezydenta

Ustawa Aktywny Rolnik - w ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi - jest natomiast "odpowiedzią na realne potrzeby polskich rolników, zgłaszane podczas licznych protestów, spotkań i debat w całym kraju".

- Od pierwszego dnia pełnienia funkcji ministra zapowiadałem przygotowanie takich rozwiązań i dziś apeluję do Prezydenta RP o jej podpisanie - mówił szef resort wsi Stefan Krajewski.

- Przypominam również, że ustawa przewiduje rozwiązania ochronne dla najmniejszych gospodarstw, m.in. okres przejściowy na dostosowanie się do nowych zasad. Wprowadza też szeroki katalog dowodów potwierdzających prowadzenie działalności rolniczej, który obejmuje różne modele produkcji - tłumaczył Krajewski.

Więcej informacji wkrótce...

"Koalicja 15 października ma się dobrze". Poseł Lewicy uspokaja po rozpadzie Polski 2050 Polsat News Polsat News