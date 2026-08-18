Szykują się kolejne ulewy. Wiemy, gdzie pogoda się załamie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Po ciężkiej nocy niespokojny dzień. Na to musimy się przygotować w kilku regionach. We wtorek burze z ulewami i silnym wiatrem wrócą i skupią się na północnym wschodzie kraju. Zrobi się też dość chłodno: w wielu miejscach będzie maksymalnie kilkanaście stopni, nawet w najcieplejszych godzinach dnia.

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Straż pożarna interweniująca w związku z nawałnicami. Pogoda we wtorek przyniesie kolejne burze z intensywnymi opadami
Strażacy ponad tysiąc razy interweniowali w związku z nawałnicami. We wtorek burze osłabną, ale nie znikną całkowicie - prognozuje IMGWPaństwowa Straż Pożarna/Facebook/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Nocne nawałnice spowodowały poważne zniszczenia w wielu miejscach kraju. Strażacy z powodu burz musieli interweniował ponad 1100 razy. We wtorek sytuacja się uspokoi, ale pogoda wciąż będzie daleka od ideału - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W dwóch województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami.

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Margarete miesza w pogodzie. Idą burze z ulewami

W ciągu dnia uważać muszą mieszkańcy północno-wschodniej Polski. Ta cześć naszego kraju znajdzie się w zasięgu pogłębiającego się niżu Margarete i to właśnie w tym rejonie pojawią się najsilniejsze burze z ulewami i niebezpiecznymi porywami wiatru.

Według synoptyków pierwsze wyładowania mogą się pojawić wczesnym popołudniem. W północno-wschodniej części Mazowsza i w południowej połowie Podlasia burze będą najsilniejsze, z możliwą sumą opadów dochodzącą do 40, a miejscami do 60 litrów wody na metr kwadratowy.

Mapa pogodowa z obszarami intensywnych opadów deszczu oznaczonymi różnymi kolorami, skupiającymi się głównie w środkowo-wschodniej i północnej części regionu, z wyraźnymi strefami chmur i miejscowych burz.
Najtrudniejsze warunki w ciągu dnia panować będą na północnym wschodzie kraju -prognozuje IMGWWXChartsmateriał zewnętrzny

Na tych terenach rano obowiązywały ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed burzami z silnym deszczem.

Burze mogą w tym rejonie przynieść również niebezpieczne porywy wiatru, dochodzące do 70 km/h. Miejscami może też padać grad.

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Pogoda daleka od letniej. Kilkanaście stopni w ciągu dnia

Wtorek przeważnie będzie pochmurny, choć wieczorem może wystąpić więcej przejaśnień.

Po niedawnych upałach nie zostanie nawet ślad. Termometry przeważnie pokażą od 18 do 21 stopni Celsjusza, a miejscami na wschodzie oraz na terenach podgórskich będzie jeszcze chłodniej: do około 16 stopni.

Mapa Europy z zaznaczonymi anomaliami temperatury, wyraźnie widoczna granica pomiędzy wyjątkowo chłodnym obszarem w Europie Środkowej i Wschodniej a ciepłym regionem obejmującym Hiszpanię, Francję oraz część południowej Europy.
Wtorek będzie chłodnym dniem - w wielu miejscach nawet w najcieplejszych godzinach będzie kilkanaście stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

Tam, gdzie nie będzie burz, wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć wysoko w Karpatach może w porywach dochodzić do 65 km/h.

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