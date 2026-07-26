Spis treści: Zmiany podatkowe 2027. Te grupy ucierpią najbardziej Koniec podatkowego eldorado dla informatyków? Uszczelnianie systemu trwa

Projekt zmian podatkowych oznaczony numerem UD116 wciąż znajduje się na wstępnych etapach prac legislacyjnych. Jego karta w wykazie została zaktualizowana 1 lipca 2026 roku, co potwierdza, że Ministerstwo Finansów nadal pracuje nad ostatecznym kształtem przepisów. Zgodnie z obecnym harmonogramem Rada Ministrów ma zająć się projektem w trzecim kwartale 2026 roku, a większość nowych regulacji miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Zmiany podatkowe 2027. Te grupy ucierpią najbardziej

Największe zmiany mogą odczuć osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które rozliczają usługi ryczałtem według stawki 8,5 proc. i nie zatrudniają pracowników na pełny etat.

Chodzi m.in. o kosmetyczki, fotografów, korepetytorów, tłumaczy oraz wielu innych przedsiębiorców świadczących usługi objęte tą stawką ryczałtu. Projekt przewiduje, że preferencyjna stawka będzie obowiązywała jedynie do 100 tys. zł rocznego przychodu, natomiast od nadwyżki trzeba będzie zapłacić już 15 proc.

Koniec podatkowego eldorado dla informatyków?

Kolejną grupą, która może odczuć skutki planowanych zmian, są programiści, twórcy oprogramowania oraz mniejsze firmy technologiczne korzystające z preferencji IP Box. Obecnie rozwiązanie to pozwala opodatkować kwalifikowane dochody z praw własności intelektualnej stawką 5 proc., pod warunkiem prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i wytwarzania lub rozwijania chronionych praw, takich jak autorskie prawa do programu komputerowego.

Projekt UD116 przewiduje jednak dodatkowe warunki, które mają ograniczyć dostęp do ulgi dla najmniejszych podmiotów.

Aby zachować prawo do preferencyjnej stawki, przedsiębiorca będzie musiał spełnić jeden z nowych warunków dotyczących zatrudnienia. Projekt zakłada zatrudnianie co najmniej trzech osób niepowiązanych z podatnikiem w przeliczeniu na pełne etaty przez minimum 300 dni w roku albo ponoszenie każdego miesiąca odpowiednio wysokich kosztów wynagrodzeń dla co najmniej trzech osób.

Z uwagi na to część przedsiębiorców będzie musiała zdecydować, czy rozbudować zespół i ponieść dodatkowe koszty zatrudnienia, czy zrezygnować z preferencji IP Box i rozliczać dochody na zasadach ogólnych.

Uszczelnianie systemu trwa

Kolejna grupa proponowanych zmian dotyczy rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi, przede wszystkim wtedy, gdy wspólnik wynajmuje swojej spółce nieruchomość lub wydzierżawia jej składniki majątku. Projekt zakłada, że przychody z najmu i dzierżawy uzyskiwane od podmiotów powiązanych będą opodatkowane stawką 8,5 proc. jedynie do 100 tys. zł rocznie (od nadwyżki będzie obowiązywał 15-procentowy ryczałt).

Planowane zmiany są elementem szerszego uszczelniania systemu podatkowego. W ostatnich latach szybko rosła liczba jednoosobowych działalności gospodarczych - według GUS w 2025 roku stanowiły one ponad 82 proc. nowo rejestrowanych firm - dlatego właśnie ten segment przedsiębiorców staje się coraz ważniejszym źródłem wpływów podatkowych.

Jednocześnie warto podkreślić, że projekt wciąż znajduje się na etapie prac legislacyjnych, a jego ostateczny kształt może zostać zmodyfikowany podczas prac rządu oraz późniejszego procedowania w Sejmie i Senacie.





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