Szybki zwrot podatku dla tysięcy podatników. Wystarczy jeden dokument

Wiele zależy od tego, kiedy złożymy zeznanie podatkowe. Możliwość składania elektronicznych zeznań rusza już 15 lutego.

Kiedy zwrot podatku? Terminy

Podatnicy wybierający rozliczenie elektroniczne mogą liczyć na zwrot podatku w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji. To stanowi istotną przewagę nad formą papierową. W tym przypadku czas oczekiwania na zwrot podatku wynosi aż do 90 dni.

Warto jednak mieć na uwadze, że liczy się bezbłędne złożenie deklaracji podatkowej. Ważne jest prawidłowe wpisanie danych osobowych, numeru konta bankowego oraz unikanie błędów rachunkowych. Te bowiem mogą skutkować koniecznością składania korekty. Jeśli urząd uzna, że dokumenty wymagają zmian, na zwrot podatku za 2025 rok trzeba będzie poczekać dłużej.

Dobra informacja jest jednak taka, że złożenie deklaracji przez internet minimalizuje ryzyko opóźnień. To dlatego ponieważ automatyczne systemy Ministerstwa Finansów szybciej weryfikują takie wnioski. Co więcej, rozliczenie w pierwszych dniach po otwarciu systemu 15 lutego zwiększa szansę na wcześniejszy zwrot. Urzędy skarbowe przetwarzają dokumenty w kolejności ich wpływu, dlatego, jeśli liczymy na szybki zwrot podatku, warto już w drugiej połowie lutego złożyć zeznanie.

Szybszy zwrot podatku. Te grupa będzie uprzywilejowana

Dla jednej grupy przewidziano szybszy zwrot podatku, a są to rodziny wielodzietne, które posiadają Kartę Dużej Rodziny. Posiadanie co najmniej trojga dzieci wiąże się z pewnymi przywilejami jak tańsze przejazdy kolejowe, niższe opłaty za prąd, ulgi w parkach narodowych, muzeach oraz rabaty w sklepach partnerskich.

Kolejny przywilej to szybszy zwrot podatku.

Jak przyspieszyć zwrot podatku? Jeżeli rodzina wielodzietna złoży deklarację podatkową w dniu 15 lutego 2026 r. lub wcześniej, zwrot podatku powinien nastąpić najpóźniej do 17 marca 2026 r. Pieniądze trafią na konto rodzica podane w zeznaniu. Podobnie jednak jak w przypadku każdego innego płatnika, najmniejszy ewentualny błąd i konieczność korekty zeznania podatkowego może wydłużyć ten termin.

Kto ma prawo do Karty Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje od 2014 roku i obecnie obejmuje już tysiące partnerów w całej Polsce. Mogą ubiegać się o nią rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci - także zastępcze i rodzinne domy dziecka. Ważne jest również to, że każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje własną kartę.

Co istotne, Karta Dużej Rodziny jest dokumentem "rodzinnym", ale jednocześnie indywidualnym. Każdy członek rodziny korzysta z niego samodzielnie i może liczyć na zniżki przypisane do programu. Uprawnienia do korzystania z karty obejmują nie tylko rodziców, ale i dzieci.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny? Jeśli liczymy na szybszy zwrot podatku z uwagi na bycie częścią rodziny wielodzietnej, należy złożyć wniosek o wydanie dokumentu. To możemy zrobić osobiście w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania. Kartę Dużej Rodziny możemy wyrobić także przez internet, korzystając z platformy Emp@tia lub aplikacji mObywatel.

