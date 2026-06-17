W skrócie Według doniesień portalu Zero w SOR Szpitalu Południowym w Warszawie utworzono szybszą ścieżkę przyjęć dla polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.

Koordynator SOR-u Dawid Kacprzyk miał zarobić w 2025 roku 1,6 mln złotych, a jego działania są obecnie kontrolowane przez stołeczny ratusz.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zbieraniu informacji o zarobkach lekarzy.

W sprawie Kacprzyka Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie dotyczące opuszczenia dyżuru.

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SOR Warszawskiego Szpitala Południowego miał przyjmować polityków KO i ich rodziny bez kolejki - wynika z nowej publikacji portalu Zero.

Działacze partyjni, którzy zgłosili się na oddział, mieli szybko wykonywane badania i nie czekali na nie w publicznej poczekalni. Według informacji portalu wydzielono też dla nich komfortowy pokój.

Specjalną kolejką na szpitalnym oddziale ratunkowym miał koordynować lekarz w trakcie specjalizacji Dawid Kacprzyk, który do poniedziałku był politykiem KO.

Dzięki specjalnemu traktowaniu politycy związani z Koalicją Obywatelską i ich rodziny nie tylko nie musieli długo czekać na badania, ale mieli wykonywany szeroki zakres badań diagnostycznych, który nie jest standardem w medycynie ratunkowej.

Portal Zero przekazał, że dysponuje dowodami na istnienie wyżej opisanego procederu. Narodowy Fundusze Zdrowia miał otrzymać do weryfikacji listę osób korzystających ze specjalnej kolejki.

Szpital, poproszony o ustosunkowanie się do sprawy, przekazał, że nie udostępnia informacji dotyczących poszczególnych pacjentów.

W Warszawskim Szpitalu Południowym 100 proc. udziałów ma miasto stołeczne Warszawa. Dyrektorem placówki jest Anna Łukasik, która była wiceministrem zdrowia w 2015 roku w rządzie PO-PSL.

Sprawa Dawida Kacprzyka. Media: Lekarz zarobił w 2025 roku 1,6 mln złotych

Sprawą 28-letniego lekarza i radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka zainteresowały się media, gdy w oświadczeniu majątkowym poinformował, że w trakcie specjalizacji zarobił w 2025 roku 1,6 mln zł.

W szpitalu trwa kontrola ratusza. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że audyt obejmie także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach.

"Ochrona zdrowia to zbyt poważna sprawa, żeby pozostawiać przestrzeń na wątpliwości i niedopowiedzenia. Chodzi o zdrowie ludzi, ale też o pieniądze podatników" - zaznaczył Trzaskowski.

W poniedziałek szef warszawskich struktur KO Marcin Kierwiński poinformował, że Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w ugrupowaniu.

Naczelna Izba Lekarska złożyła w poniedziałek zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w sprawie Kacprzyka. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z występami w telewizji czy w Senacie.

Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ustawy, który umożliwi zbieranie informacji o zarobkach lekarzy.





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