W skrócie Szwedzkie myśliwce JAS Gripen brały udział w nocnej operacji obrony polskiej przestrzeni powietrznej, gdzie piloci namierzali niezidentyfikowane cele w trudnych warunkach.

W operacji uczestniczyły również polskie myśliwce F-16 oraz holenderski samolot tankowania, a całość działań koordynowało centrum operacji powietrznych NATO w Uedem.

Szwedzkie jednostki realizują dwumiesięczną misję obrony powietrznej NATO, podczas której mogą korzystać z wysuniętej bazy lotniczej na terytorium Polski.

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Szwedzkie Siły Zbrojne (Försvarsmakten) poinformowały o udziale swoich myśliwców JAS Gripen w wielogodzinnej operacji obrony powietrznej nad Polską. Komunikat dotyczy nocy z czwartku na piątek, gdy nastąpił zmasowany rosyjski atak rakietowo-dronowy na Ukrainę i okazało się, że polską przestrzeń powietrzną naruszyły trzy obiekty.

Polskie służby przekazały, że jeden znaleziono na Lubelszczyźnie w Nowym Lipowcu (pow. biłgorajski) oraz dwa na Podkarpaciu w miejscowościach Rudnik nad Sanem (pow. niżański) oraz Mołodycz (pow. jarosławski). Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że najprawdopodobniej była to rakieta Ch-101 oraz dron odrzutowy.

"Działania podjęto w związku z porannym wykryciem kilku niezidentyfikowanych obiektów i podejrzeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - czytamy w oświadczeniu szwedzkich służb.

Jak przekazano w komunikacie, szwedzcy piloci śledzili kilka celów poruszających się nad Polską. Operacja odbywała się w trudnych warunkach pogodowych i przy ograniczonej widoczności.

Działania wymagały również tankowania myśliwców w powietrzu po zmroku oraz przygotowania szwedzkich maszyn do operowania z wysuniętej bazy lotniczej w Polsce.

W operację zaangażowano także polskie myśliwce F-16, samoloty kontroli przestrzeni powietrznej oraz holenderski samolot tankowania w powietrzu. Maszyny wystartowały, aby wspólnie zabezpieczyć przestrzeń powietrzną państw sojuszniczych.

Szwedzkie myśliwce nad Polską. Dowództwo mówi o trudnych warunkach

Do działań nad Polską odniósł się zastępca dowódcy szwedzkich Sił Powietrznych Niclas Magnusson. Podkreślił on znaczenie współpracy państw NATO w obliczu zagrożeń dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej.

"Nasi piloci zademonstrowali szwedzkie działania, sojuszniczą spójność i wagę naszego udziału we wspólnej obronie Europy. Wraz z naszymi sojusznikami w Polsce szybko wystartowaliśmy, by bronić wspólnej przestrzeni powietrznej" - przekazał Magnusson, cytowany w komunikacie Försvarsmakten.

"Podczas operacji szwedzcy piloci namierzyli kilka celów w polskiej przestrzeni powietrznej i działali w bardzo trudnych warunkach pogodowych i widoczności" - dodał wojskowy.

Misja NATO w Polsce. Szwedzkie Gripeny pod dowództwem z Niemiec

Szwedzkie myśliwce JAS Gripen uczestniczą w operacji obrony powietrznej NATO, której celem jest ochrona przestrzeni powietrznej państw członkowskich przed potencjalnymi zagrożeniami.

Jak wyjaśniły Szwedzkie Siły Zbrojne, misja została zaplanowana na dwa miesiące. W tym czasie samoloty pozostają na co dzień w Szwecji, jednak w razie potrzeby mogą prowadzić działania również z wysuniętej bazy lotniczej na terytorium Polski.

Podczas operacji szwedzkie jednostki podlegają natowskiemu systemowi dowodzenia operacjami powietrznymi. Działania koordynowane są przez Centrum Operacji Powietrznych NATO w niemieckim Uedem.



