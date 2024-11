- Szwedzi dostarczają do każdego domostwa w swoim kraju książkę, podręcznik "Jak przygotować się do wojny". I my to też zrobimy, taki podręcznik "Jak przygotować się na sytuacje kryzysowe" też dotrze do każdego polskiego domu. Zrobię to wspólnie z panem ministrem Tomaszem Siemoniakiem – zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.