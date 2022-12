Szumowski o leczeniu Lisa. "Czy jest świętym, czy grzesznikiem, nie jest ważne"

Szumowski w piątek odpowiedział na pytanie "Faktu", jak wspomina leczenie Lisa i czy miały dla niego znaczenie jego zawód i poglądy. Były minister zdrowia odparł, że medycy w Aninie wszystkich pacjentów starają się traktować "z równą atencją i uwagą".

- To, kim pacjent jest poza murami szpitala, czy jest świętym, czy grzesznikiem, nie jest dla nas ważne. To, co człowiek robił poza szpitalem, nie może mieć dla nas znaczenia. Inaczej nie zaufałby nam i nie powierzył swojego życia i zdrowia - zapewnił.

Zdaniem Szumowskiego "zaufanie jest najważniejsze procesie leczenia". - Dlatego naprawdę każdy pacjent jest taki sam i jednocześnie wyjątkowy - podsumował lekarz i obecny poseł PiS.