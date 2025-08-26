Szturm migrantów na granicę. Ranny polski żołnierz

W skrócie Żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie został ranny podczas odpierania szturmu agresywnych migrantów przy granicy polsko-białoruskiej.

Incydent miał miejsce w poniedziałek wieczorem w okolicach miejscowości Czeremcha, żołnierz odniósł uraz lewej ręki.

W ostatnią niedzielę odnotowano rekordową w tym roku liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek ok. godz. 20. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że incydent miał miejsce "w trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów" w ramach operacji Bezpieczne Podlasie.

Żołnierz miał użyć środków przymusu bezpośredniego, co poskutkowało urazem jego lewej ręki.

Incydent na granicy polsko-białoruskiej. Ranny żołnierz

W wydanym komunikacie wskazano, że poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie żołnierz został przetransportowany do szpitala w Białymstoku, gdzie poddany został specjalistycznej opiece.

"Stan żołnierza jest stabilny, brak zagrożenia życia" - przekazało dowództwo w oświadczeniu.

Okoliczności zdarzenia mają zostać wyjaśnione przez Żandarmerię Wojskową.

Granica polsko-białoruska. Padł rekord

Służby graniczne i żołnierze wykonujący obowiązki na granicy polsko-białoruskiej wciąż mierzą się z licznymi próbami przedostania się na terytorium Rzeczypospolitej przez nielegalnych migrantów.

Podlaski Oddział Straży Granicznej informował w poniedziałek, że w miniony weekend (22-24 sierpnia) granicę próbowało sforsować ok. 820 osób. W niedzielę pobity został tegoroczny rekord - do Polski chciało się przedostać 340 migrantów.

Część z nich zachowywała się agresywnie w stosunku do mundurowych. "Grupy migrantów, którym nie udało się przekroczyć granicy, rzucały w polskie służby kamieniami i konarami drzew" - poinformowano w komunikacie.

