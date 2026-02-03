W skrócie Klinika ortopedii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie wstrzymała planowe przyjęcia z powodu gwałtownego wzrostu liczby pacjentów ze złamaniami po wypadkach na oblodzonych ulicach.

Z powodu niskich temperatur odwołano zajęcia w 585 szkołach w dziewięciu województwach, część placówek organizuje nauczanie zdalne i opiekuńcze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnymi mrozami i marznącymi opadami dla kilku regionów kraju.

Klinika ortopedii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie, z powodu "gwałtownego wzrostu" liczby pacjentów ze złamaniami rąk i nóg, wstrzymała planowe przyjęcia.

Urazówka USK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej od 26 stycznia przyjmuje rekordowe liczby pacjentów. Z powodu opadów marznącego deszczu w poprzedni poniedziałek ulice Szczecina zamieniły się w lodowisko. W ciągu doby na SOR Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 przywieziono 167 pacjentów. 20 zakwalifikowano do operacji.

Chodniki nadal są oblodzone, poszkodowanych przybywa, więc w tym tygodniu dyrekcja placówki zdecydowała o wstrzymaniu planowych zabiegów.

Szczecin: Gwałtowny wzrost liczby pacjentów. Szpital podjął decyzję

- W związku z wyjątkowo trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz gwałtownym wzrostem liczby pacjentów przyjmowanych w trybie nagłym z powodu urazów kończyn dolnych i górnych, nasza Klinika Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu znajduje się obecnie pod bardzo dużym obciążeniem - wyjaśniła rzeczniczka prasowa szpitala Magdalena Knop.

Knop potwierdziła PAP, że planowe przyjęcia na ortopedię pacjentów dorosłych zostały "czasowo wstrzymane". Zaznaczyła, że świadczenia dla pacjentów onkologicznych są realizowane bez zakłóceń. Poszkodowani w wypadkach, osoby w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, również są przyjmowane.

W klinice ortopedii USK nr 1 jest 35 łóżek. W poprzedni poniedziałek, jak informuje szpital, na oddziale było 47 osób. We wtorek hospitalizowane są 42. Łóżka podostawiano na korytarzach.

- Decyzja o czasowym wstrzymaniu planowych przyjęć została podjęta wyłącznie w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych pacjentów, aby zapewnić nieprzerwaną, szybką i skuteczną pomoc osobom wymagającym pilnej interwencji medycznej - podkreśliła Knop.

Pacjenci, którzy mieli wyznaczony termin operacji, są informowani o nowej dacie hospitalizacji.

Zamknięte szkoły, odwołane lekcje. Zimowy armagedon

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało we wtorek, że z powodu niskiej temperatury we wtorek zajęcia odwołano w 585 szkołach. "Z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 585 szkołach. W części placówek dyrektorzy organizują nauczanie zdalne oraz zajęcia opiekuńcze" - poinformowało MEN na platformie X.

Szkoły zamknięto w dziewięciu województwach: mazowieckim - 230 szkół, pomorskim - 156, warmińsko-mazurskim - 87, podlaskim - 71, lubelskim - 20, wielkopolskim - 9, lubuskim - 6, świętokrzyskim - 4 oraz śląskim - 2.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno dzięki systemowi udostępnionemu przez ministra edukacji, jak i poprzez inne narzędzia komunikacji elektronicznej, aby zapewnić uczniom kontynuację nauki.

Zima w natarciu. Sypią się alerty i ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o ostrzeżeniach pierwszego stopnia przed silnymi mrozami. Zostały one wydane dla województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Alerty obowiązują do środy do godz. 10.

Z kolei na południu Polski w województwach: dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i łódzkim, a także mazowieckim i lubelskim spodziewane są marznące opady. W tych regionach do środowego przedpołudnia obowiązuje ostrzeżenia pierwszego stopnia.

