W skrócie Szpital Miejski w Miastku jest poważnie zadłużony, a ponad 180 osób może stracić pracę po wygaśnięciu umów z NFZ i ograniczeniu działalności oddziałów.

Jedną z głównych przyczyn narastających problemów były wysokie zarobki lekarzy oraz wielomilionowa kara nałożona przez NFZ za nieprawidłowości przy rozliczaniu zabiegów neurochirurgicznych.

Po zamknięciu kolejnych oddziałów pacjenci zostali zmuszeni do korzystania z usług szpitali w innych miastach, a przyszłość opieki medycznej w Miastku pozostaje niepewna.

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O trudnej sytuacji szpitala w Miastku już w lipcu pisała Wirtualna Polska. Problemy finansowe placówki narastały od lat, a w ostatnich miesiącach sytuacja gwałtownie się pogorszyła. Jak przekazywał burmistrz Miastka Jerzy Wójtowicz w rozmowie z "Faktem", zadłużenie placówki wynosi obecnie około 50 mln zł. Wcześniej mowa była o ponad 35 mln zł, a pod koniec lipca burmistrz mówił o przekraczającej 40 mln zł kwocie.

W sierpniu podstawowe kontrakty szpitala z NFZ wygasły w związku z zaprzestaniem działalności leczniczej. Wcześniej kolejne oddziały i pracownie były zawieszane. Oficjalna strona placówki informowała m.in. o zawieszeniu chirurgii, bloku operacyjnego, intensywnej opieki medycznej oraz rehabilitacji ambulatoryjnej.

Szpital w Miastku ogłosił upadłość. "Żyliśmy ponad stan"

Jerzy Wójtowicz przekonuje, że upadłość nie musi oznaczać całkowitego zniknięcia opieki zdrowotnej z Miastka. - Ta informacja dla naszego miasta jest szokująca, ale upadłość nie oznacza wcale końca opieki medycznej. To jest jedynie koniec pewnego etapu, po którym zacznie się coś nowego - mówił "Faktowi" burmistrz.

Według samorządowca zainteresowanie przejęciem opieki nad pacjentami już się pojawia. Jednym z planowanych rozwiązań ma być sprzedaż szpitalnych budynków innemu podmiotowi.

W placówce prowadzony jest również audyt, który ma dokładnie określić skalę zadłużenia. Władze miasta wskazują, że problemy nie wynikają z jednego czynnika. Burmistrz mówił, że lecznica była "za dużym szpitalem na możliwości miasta", a sytuację dodatkowo pogarszały bardzo wysokie koszty działalności.

- Można powiedzieć, że żyliśmy ponad stan. To był za duży szpital na możliwości miasta - stwierdził Wójtowicz.

Szpital w Miastku. Wysokie zarobki lekarzy i kosztowny problem z neurochirurgami

Jednym z powodów narastających problemów miały być wysokie stawki dla lekarzy. Jak tłumaczył burmistrz, placówka musiała oferować atrakcyjne wynagrodzenia, ponieważ w przeciwnym razie nie byłaby w stanie zapewnić obsady medycznej.

- Za inne stawki lekarze nie chcieli tu przyjść - wyjaśniał Wójtowicz. Jak dodał, sytuacja doprowadziła m.in. do zamknięcia oddziału wewnętrznego, który wcześniej został wyremontowany ze środków unijnych. Aby nie zwracać otrzymanej dotacji, szpital musiał zapewnić jego funkcjonowanie, co wiązało się z koniecznością zaoferowania lekarzom stawek, które zaakceptują.

Do problemów finansowych dołączyła sprawa współpracy ze spółką Spine. Jak ujawniła Wirtualna Polska, NFZ nałożył na Szpital Miejski w Miastku karę w wysokości 13 mln 200 tys. zł. Chodziło o nieprawidłowości w rozliczaniu zabiegów, wykonywanych przez neurochirurgów.

Według ustaleń WP lekarze wykonywali krótkie procedury związane z leczeniem bólu kręgosłupa, które były rozliczane jako znacznie droższe zabiegi, wymagające pełnej hospitalizacji, sali operacyjnej i odpowiedniego zaplecza medycznego. W Miastku przeprowadzono ponad 2500 takich procedur. W niektórych dniach lekarze mieli wykonywać nawet 77 zabiegów, mimo że oddział dysponował zaledwie 19 łóżkami.

Pracownicy bez wypłat. "Dowiadujemy się tak naprawdę ostatni"

Kryzys dotknął nie tylko pacjentów, ale także personel. Szpital był jednym z największych pracodawców w Miastku. Jak wynika z relacji pracowników cytowanych przez "Fakt", część z nich nie otrzymywała wynagrodzeń na czas, a niektórym placówka zalegała z wypłatami nawet za trzy miesiące.

- My - pracownicy, o tym, co się stanie ze szpitalem, dowiadujemy się tak naprawdę ostatni. Pogłoski o likwidacji były już wcześniej, ale o tym, że tak się stało, dowiedzieliśmy się z zamieszczonego na Facebooku oświadczenia burmistrza - mówiła "Faktowi" pani Kamila, 38-letnia sekretarka medyczna.

Kobieta podkreślała, że największym problemem jest brak alternatywy. Personel medyczny może próbować znaleźć zatrudnienie w większych placówkach, m.in. w Słupsku. Znacznie trudniej może być jednak pracownikom administracyjnym i pozostałym osobom niezwiązanym bezpośrednio z leczeniem.

- Mam dwójkę dzieci i ciężko mi coś nowego zorganizować - przyznała pani Kamila. Jak dodała, w ciągu trzech lat pracy w szpitalu naliczyła około dziesięciu prezesów.

Gmina deklaruje pomoc dla zwalnianych osób. Pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę będą mogli najprawdopodobniej skorzystać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W trudniejszej sytuacji znajdą się osoby pracujące na umowach zlecenia i kontraktach.

- Mamy jeszcze środki, które gmina przekazała na wynagrodzenia, chcemy przynajmniej częściowo im zapłacić, ale dla wszystkich nie starczy. Część zaległych wypłat nie zostanie wypłacona - przyznaje burmistrz.

Miastko. Pacjenci muszą szukać pomocy w innych miastach

Niepewność dotyczy również mieszkańców Miastka i okolic. Wraz z ograniczeniem działalności placówki pacjenci muszą korzystać z pomocy innych szpitali. Wśród miejsc, do których kierowani są mieszkańcy, są m.in. Słupsk, Bytów, Chojnice, Kościerzyna i Człuchów. Jednocześnie w Miastku nadal stacjonują dwa zespoły ratownictwa medycznego, które obsługują nagłe zdarzenia.

- Do tej pory zabiegi rehabilitacyjne odbywały się w naszym szpitalu. Teraz będę musiała na nie dojeżdżać pociągiem, bo samochodu nie mam - mówiła "Faktowi" pani Helena.

Pani Anna, 50-letnia mieszkanka Miastka, ma syna z niepełnosprawnością. Obawia się, że konieczne będzie regularne pokonywanie kilkudziesięciu kilometrów.

- Przyjdzie nam dojeżdżać do Słupska lub Bytowa, które są położone 30 km dalej. Myślę, że winę za to, co się stało, ponoszą zarządzające nim władze, ale to my, pacjenci na tym ucierpimy - powiedziała.

Przyszłość placówki pozostaje więc niepewna. Władze Miastka przekonują, że obecna sytuacja może być końcem szpitala w dotychczasowej formule, ale niekoniecznie końcem opieki medycznej w mieście. Jednocześnie skala zadłużenia, utrata kontraktów z NFZ, zaległości wobec pracowników oraz wielomilionowa kara sprawiają, że odbudowanie działalności będzie ogromnym wyzwaniem.



