W skrócie Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego.

Postępowanie ma dotyczyć podrobionych podpisów lekarza oraz zaginięcia pieczątki używanej do potwierdzania danych na kartach zgonów.

Od 2023 roku zarejestrowano dwanaście zgłoszeń dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym, z czego trzy zakończyły się odmową wszczęcia postępowania, cztery zostały umorzone, a pięć jest w toku.

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Prokuratura Okręgowa w Warszawie około miesiąca temu miała wszcząć śledztwo w sprawie nieprawidłowości, do których miało dochodzić w prosektorium Warszawskiego Szpitala Południowego.

Szpital Południowy. Nieprawidłowości w prosektorium? Jest śledztwo

Informację o prowadzonym postępowaniu potwierdził rzecznik warszawskiej prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba.

- Nie dotyczy ono ani osób, ani okoliczności związanych z ostatnimi pojawiającymi się "rewelacjami medialnymi" - powiedział Skiba Radiu Zet, nawiązując do sprawy Dawida Kacprzyka.

Według ustaleń rozgłośni dochodzenie wszczęto po doniesieniach lekarza pracującego w prosektorium. Chodzi o nieprawidłowości w kartach zgonów z połowy ubiegłego roku. Medyk miał zawiadomić, iż podrobiono jego podpisy, a także że zaginęła pieczątka, którą potwierdzano dane na kartach zgonów - opisuje Radio Zet.

Waldemar Żurek: 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym

W środę minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek informował, że od 2023 roku prokuratura odnotowała 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym - trzy zakończyły się odmową wszczęcia postępowania, cztery zostały umorzone, a pięć pozostaje w toku.

- Będziemy sprawdzać wszystko. Także te sprawy, które były umorzone. Ja nadzoruję bezpośrednio te sprawy, ale jest też nadzór prokuratora okręgowego w Warszawie - zaznaczył minister.

Żurek podkreślił, że w sprawach związanych ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym było pięć, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia lub zdrowia. Dodał, że "w czterech przypadkach zostały już zakończone trzy sprawy - to były odmowy wszczęcia i jedno umorzenie, jedna sprawa nadal się toczy".

Afera wokół Szpitala Południowego. W tle sprawa Dawida Kacprzyka

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa dotyczące Szpitala Południowego. Jedno dotyczy podejrzenia oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych, drugie możliwego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, m.in. w związku z zasadami triażu pacjentów na SOR.

Śledztwa w sprawie Szpitala Południowego to pokłosie publikacji portalu zero.pl. Według ustaleń Dawid Kacprzyk pełnił funkcję koordynatora SOR w Warszawskim Szpitalu Południowym, będąc w trakcie specjalizacji z anestezjologii, czyli - jak wskazywano - bez wystarczających uprawnień do zajmowania takiego stanowiska. Lekarz był jednocześnie radnym KO stołecznego Ursusa i - jak podawano - w ubiegłym roku zarobił około 1,6 mln złotych.

Według dziennikarskich ustaleń na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.

Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i mandatu radnego Ursusa. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski odwołał zarząd i radę nadzorczą Szpitala Południowego, a funkcję prezes zarządu objęła Aneta Gomółka-Siembora. W placówce kontrole prowadzą m.in. NFZ, stołeczny ratusz i Państwowa Inspekcja Pracy.

Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej kontrolę w SOR-ach Szpitala Południowego i Szpitala Bródnowskiego, obejmującą m.in. przypadki zgonów pacjentów podczas pobytu na oddziałach ratunkowych. Kontrolę dotyczącą ochrony danych osobowych zapowiedział również Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Przesłuchanie lekarza Jędrzejewskiego i oświadczenie lekarza Kacprzyka

W środę podczas wywiadu w Kanale Zero były ordynator chirurgii Szpitala Południowego lekarza Emil Jędrzejewski postawił wobec Kacprzyka poważne oskarżenia. W środę został wezwany na przesłuchanie do prokuratury, gdzie nie odpowiedział na pytania śledczych. Poprosił o udział pełnomocnika.

Po wywiadzie z kolei oświadczenie wydał sam Dawid Kacprzyk, który ocenił, że Jędrzejewski sformułował wobec niego "nieprawdziwe krzywdzące" informacje.

Pełnomocnik Kacprzyka, Jacek Dubois, w rozmowie z polsatnews.pl potwierdził, że do właściwego sądu trafi w najbliższym czasie prywatny akt oskarżenia w tej sprawie.





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