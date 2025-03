Gawkowski we wpisie na platformie X poinformował, że służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, w tym CERT Polska, Centrum eZdrowie i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości pracują nad zabezpieczeniem śladów i wspierają placówkę w szybkim powrocie do normalnego funkcjonowania.

Raptem w ubiegłą niedzielę celem cyberataku stała się Polska Agencja Kosmiczna . Wówczas służby państwa odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo wykryły nieuprawniony dostęp do infrastruktury teleinformatycznej tej placówki. W sprawie podjęto szybkie kroki, a sieć POLSA odłączono od Internetu , aby chronić dane.

- Atak został wykryty w dniu wczorajszym (sobota 8 marca - red.) całą noc działały służby - podkreślił. Jak zaznaczył minister, szpital już wrócił do standardowej działalności, a życie pacjentów w żaden sposób nie jest zagrożone .

- Tych ataków, które odbywają się w cyberprzestrzeni na Polskę codziennie jest po kilkaset, a czasami kilka tysięcy. Miesięcznie to 60 tysięcy zgłaszanych incydentów . Chciałbym, aby wszyscy wiedzieli, że nie ma już mowy o tym, żebyśmy oszczędzali na cyberbezpieczeństwie, trzeba w to inwestować - tłumaczył.

Odpowiadając na pytanie, czy w sprawie ataku na szpital MSWiA w Krakowie jest już jakiś trop, Gawkowski odpowiedział, że tropy będą, ale jest to kwestia co najmniej kilku godzin, jak nie tygodni.

Cyberatak na szpital MSWiA w Krakowie, to kolejny z serii tego typu ataków przeprowadzonych na placówki medyczne w Polsce. Tylko w ubiegłym roku co najmniej 15 proc. wszystkich cyberataków dotyczyło ochrony zdrowia. Za to w stosunku globalnym blisko jeden na pięć ataków dotyczy sektora zdrowotnego.