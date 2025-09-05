Ośmiu z 16 skazanych rosyjskich szpiegów odsiedziało wyroki i wyszło na wolność. Jak podała "Rzeczpospolita", tylko czterech z nich zostało wydalonych z Polski do krajów pochodzenia.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała gazecie, że "pozostali złożyli wnioski o azyl, zatem do momentu zakończenia procedur z tym związanych pozostawać będą w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców".

Siatka szpiegowska rozpracowana przez ABW. "Będą próbowali różnych sztuczek"

Szpiedzy, którzy ubiegają się o azyl należeli do siatki, która została rozpracowana przez ABW w 2023 roku i "była największą w historii Polski".

"Planowali oni pobicia, a nawet śledzili pociągi z pomocą jadącą do Ukrainy i planowali ich wysadzenie. Obserwowali infrastrukturę krytyczną - lotnisko w Jasionce, Port Wojenny w Gdyni, dworzec w Rzeszowie. Ponadto byli angażowani do rozklejania ulotek szczujących na Ukraińców, a także do podpalania domów czy samochodów." - opisuje "Rz". Agenci byli sterowanie zdalnie przez Telegrama, a kontaktował się z nimi rosyjski funkcjonariusz.

Całą sytuację skomentowali w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Stanisław Żaryn, były zastępca ministra koordynatora służb specjalnych w rządzie PiS oraz eksperci z dziedziny prawa uchodźców w Polsce i na świecie.

- Te osoby oczywiście będą próbowały różnych sztuczek, żeby zostać w Polsce. Wnioski i azyl mogą być częścią ich taktyki, pewnej gry, którą niektórzy z tej siatki szpiegowskiej stosowali już podczas procesu, kiedy twierdzili, że początkowo nie wiedzieli, w czym brali udział - zauważa Stanisław Żaryn.

Zdaniem byłego zastępcy ministra koordynatora służb specjalnych "powinniśmy się ich pozbyć". - Gdybyśmy takim osobom dali azyl, to zafundujemy sobie kolejne szpiegowskie historie - prognozuje Żaryn.

Azyl dla rosyjskich szpiegów w Polsce? Eksperci komentują

Eksperci zajmujący się prawem uchodźców w Polsce i na świecie komentują dla "Rzeczpospolitej", że szanse, by Polska dała tym szpiegom azyl są znikome, ponieważ jednym z kryteriów udzielenia cudzoziemcowi azylu w Polsce jest "ważny interes RP".

- Skazanie za współpracę z obcym wywiadem ze szkodą dla Polski wyklucza nasz "ważny interes". Nie wyobrażam więc sobie, by szef Urzędu do spraw Cudzoziemców sięgnął po tę przesłankę - tłumaczy prawnik.

Ekspert podkreśla również, że decyzja dotycząca azylu ze względu na "interes RP" wymaga zgody ministra spraw zagranicznych.

"Radosław Sikorski jest nieugiętym przeciwnikiem agresywnej Rosji i już podejmował radykalne decyzje - jak chociażby zamknięcie rosyjskich konsulatów po akcji podpaleń w Polsce, inspirowanej i chronionej przez Rosję" - przypomina gazeta.

Jednak, jak wskazują rozmówcy medium, "być może któryś ze szpiegów współpracował z ABW i jego informacje przyczyniły się do zapobieżenia np. zamachowi. A to z kolei może być przesłanką pozytywną".

