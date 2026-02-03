We wtorek rano Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w siedzibie resortu został zatrzymany jego wieloletni pracownik.

Zatrzymany cywilny pracownik MON-u. Nowe informacje

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że mężczyzna ten był obserwowany i rozpracowywany przez służbę kontrwywiadu wojskowego.

- Jest to pracownik, na którego służba kontrwywiadu wojskowego zdobyła potężne, obciążające informacje, potwierdzające to, że ten pan zdradzał Polskę, zdradzał Polaków, zdradzał nasz kraj, szpiegował na rzecz obcego wywiadu - powiedział Dobrzyński.

Zatrzymania dokonali żołnierze służby kontrwywiadu wojskowego i Żandarmerii Wojskowej na polecenie Prokuratury Wojskowej wydziału Prokuratury Wojskowej Prokuratury Krajowej.

- Temu panu najpierw przedstawiono informację, dlaczego został zatrzymany. Następnie przeprowadzono czynności procesowe polegające na tym, że zabezpieczono różnego rodzaju dokumenty - dodał Dobrzyński.

- Jest to bardzo poważna sprawa, bo chodzi o zdradę Polski - podkreślił.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zaznaczył, że do tej pory za szpiegostwo czy dywersję zatrzymywano przede wszystkim Rosjan, Ukraińców i Białorusinów.

Nowe informacje o zatrzymanym szpiegu. "To nie jest osoba wysokich lotów"

- Ubolewam nad tym, że jest to Polak. Ta osoba jest w dyspozycji prokuratury. obecnie trwają czynności procesowe z tym panem i o tym, jakie zarzuty i kiedy ten pan otrzyma, zadecyduje oczywiście prokuratura - dodał Dobrzyński.

Rzecznik przekazał, że zatrzymany mężczyzna to pracownik cywilny MON-u. - To nie jest osoba wysokich lotów czy wysokiego kalibru - dodał. Zaprzeczył również stanowczo również pojawiającym się w przestrzeni medialnej informacjom, by zatrzymany był wysokiej rangą oficerem czy generałem.

- Nie ulegajmy teraz panice i nie nie ulegajmy dezinformacji. Proszę państwa, to jest bardzo poważna sprawa - zaznaczył.

- Nie mogę powiedzieć, jakie materiały zostały zdobyte. Nie mogę nawet powiedzieć, na rzecz jakiego obcego wywiadu ten pan szpiegował - a faktem jest, że szpiegował - bo obce służby służby wywiadowcze, które chcą zaszkodzić naszemu krajowi bardzo chciałyby wiedzieć, jakimi informacjami dysponują nasze służby specjalne, czy też nasi prokuratorzy - dodał.

