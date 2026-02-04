Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że zatrzymany we wtorek pracownik Ministerstwa Obrony Narodowej usłyszał zarzut z art. 130 par. 2 Kodeksu karnego, czyli szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu.

- Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności od ośmiu lat do dożywocia - przekazała prokurator Alicja Szelągowska.

Pracownik MON usłyszał zarzut szpiegostwa. Nowe informacje prokuratury

Jak poinformowała prokurator, podejrzany w środę złożył wyjaśnienia, a do sądu został skierowany wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Prokurator dopytywana, czy zatrzymany przyznał się do zarzucanego mu czynu, odparła, że takich informacji nie może ujawnić. Nie mogła też podać, na rzecz jakiego wywiadu podejrzany miał przekazywać informacje.

- Śledztwo nadal trwa. To nie jest zakończenie postępowania. To jeden z etapów postępowania przygotowawczego - zaznaczyła Szelągowska.

Prokurator podkreśliła, że akta sprawy obejmują w większości materiały niejawne. - Z tego względu nie będziemy o tym mówić - dodała.

