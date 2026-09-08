Szokujący plan biznesmena na zemstę. "Zlecenie zabójstwa kilku osób"

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

54-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej miał planować zemstę na osobach, które w jego ocenie przyczyniły się do niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia sprawy rodzinnej. Według śledczych mężczyzna miał zlecić ciężkie pobicie, a nawet zabójstwo kilku osób, w tym byłej żony. Służby odkryły jego plany i przeprowadziły akcję zatrzymania. Teraz opisują szczegóły sprawy.

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Dwóch funkcjonariuszy CBŚP w taktycznych mundurach z napisem 'Policja' idzie korytarzem w budynku.
Zlecenie zabójstwa kilku osób udaremnione przez CBŚPfoto. CBŚPmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • 54-latek z Dąbrowy Górniczej miał planować zemstę na osobach związanych z niekorzystnym dla niego rozstrzygnięciem sprawy rodzinnej.
  • Według ustaleń mężczyzna próbował zlecić pobicie lub zabójstwo byłej żony, dwóch policjantów, członka jej rodziny oraz sędziego.
  • CBŚP zatrzymało podejrzanego 26 sierpnia 2026 roku, postawiono mu cztery zarzuty, a sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie.
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Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji podczas prowadzonych czynności uzyskali informacje dotyczące planowanego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Z ustaleń wynikało, że pomysłodawcą miał być 54-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej.

Mężczyzna miał nie zgadzać się z rozstrzygnięciem sądu rodzinnego oraz czynnościami podejmowanymi wobec niego przez policjantów. W konsekwencji miał postanowić zemścić się na osobach, które - w jego przekonaniu - doprowadziły do takiego obrotu sprawy.

Na cel miał wytypować byłą żonę, członka jej rodziny, dwoje funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich oraz sędziego orzekającego w jego sprawie.

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Jak ustalili śledczy, zdeterminowany mężczyzna miał próbować zlecić przestępcze działania za pośrednictwem osoby, która w przeszłości odgrywała kluczową rolę w strukturach kilku grup przestępczych działających na Śląsku. Sytuacja majątkowa podejrzanego miała pozwalać mu na zaoferowanie wysokiego wynagrodzenia potencjalnym wykonawcom.

CBŚP ustaliło plan i terminy. Jednej z ofiar groził szczególny atak

Po uzyskaniu pierwszych informacji funkcjonariusze nowosądeckiego wydziału CBŚP rozpoczęli działania mające z jednej strony zweryfikować realność zagrożenia, a z drugiej - zgromadzić materiał dowodowy dokumentujący przestępcze zamiary.

Czynności operacyjne doprowadziły do zebrania materiału, który stał się podstawą do wszczęcia przez Prokuraturę Okręgową w Nowym Sączu śledztwa. Pomimo stosowania przez podejrzanego licznych środków ostrożności funkcjonariusze, działając pod nadzorem prokuratury, zgromadzili dowody potwierdzające wcześniejsze ustalenia.

Śledczy ustalili m.in. kanały komunikacji między zleceniodawcą a pośrednikiem, miejsca związane z przekazywaniem informacji dotyczących przyszłych ofiar, a także plan i terminy realizacji poszczególnych zleceń.

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Aleksandra Czurczak

Z ustaleń wynika, że 54-latek miał precyzyjnie określać swoje oczekiwania. W przypadku jednej z osób miał oczekiwać jej śmierci w wyniku pożaru wznieconego w miejscu zamieszkania.

54-latek z zarzutami. Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie

Zebrany materiał dowodowy dał podstawę do zatrzymania podejrzanego, do którego doszło 26 sierpnia 2026 roku.

Mężczyźnie przedstawiono cztery zarzuty dotyczące m.in. podżegania do naruszenia nietykalności cielesnej, spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała i zniszczenia mienia, a przede wszystkim podżegania do pozbawienia życia czterech osób.

Na wniosek prokuratora 28 sierpnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu prowadzą dalsze czynności procesowe i operacyjne. Ich celem jest pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy oraz ustalenie, czy w planowaniu przestępstw uczestniczyły również inne osoby.

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