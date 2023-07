Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w sobotę i niedzielę nasz kraj będzie się mierzyć z temperaturami typowymi dla południa Europy . Maksymalna temperatura może sięgnąć nawet 35-36 st. C w dużej części kraju.

Chcesz wiedzieć, kiedy pojawi się upał? Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Reklama

Chłodniej tuż przed weekendem

Zanim w weekend zmierzymy się z afrykańskimi upałami, czeka nas lekkie ochłodzenie w czwartek i piątek. W tych dniach będzie pogodnie i słonecznie, z przelotnymi lokalnymi opadami deszczu na Pomorzu i południowym zachodzie.

Chociaż będzie ciepło, to nie aż tak, jak w kolejnych dniach. W czwartek oraz piątek temperatury wyniosą od 24 do 26 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski, gdzie termometry pokażą do 28 st. C.

Zobacz: Najgoręcej od ponad stu lat. Rekordy ciepła w Wielkiej Brytanii

Wypoczywający nad morzem docenią chłodniejszą aurę - tam można się spodziewać temperatur rzędu 19-22 st. C.

Uderzenie gorąca w sobotę

Pod koniec tygodnia napływające znad Sahary gorące powietrze przyniesie do naszego kraju potężne ocieplenie. Termometry pokażą od 30 do 33 stopni Celsjusza.

Czytaj: WHO: Upały zabijają. Także w tym roku

Najgoręcej będzie na zachodzie kraju, gdzie możliwe będą temperatury rzędu 34-35 st. C. Jedynymi chłodniejszymi obszarami będą północ i wschód Polski, gdzie termometry pokażą od 27 do 30 st. C. Lokalnie możliwe będą burze.

Zdjęcie W sobotę i niedzielę temperatury dochodzące do 35-36 st. C nie będą niczym wyjątkowym / IMGW /

Cały weekend z afrykańskimi upałami

W niedzielę upał nie odpuści. Masy gorącego powietrza przesuną się jednak bardziej na południe i wschód Polski i to właśnie tam oraz w centrum kraju temperatura będzie wynosić od 31 do 33 stopni Celsjusza. Lokalnie jednak może być jeszcze cieplej: nawet 35-36 st. C.

Czytaj: Ziemia płonie. Padł światowy rekord gorąca

Nieco chłodniej będzie jedynie na północy i zachodzie: od 25 do 28 stopni. Tam możliwe też będą burze.

Zdjęcie Temperatury w niedzielę sięgną nawet 36 st. C / wxcharts /

Noc nie przyniesie odpoczynku

Synoptycy IMGW zwracają uwagę, że również nocami będzie ciepło. Co prawda nie zawsze będą to noce tropikalne, podczas których temperatury przekroczą 20 st. C, jednak będą one niewiele niższe.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!