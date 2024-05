Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP był gościem porannej rozmowy na antenie RMF FM. Na wstępie prowadzący Robert Mazurek spytał Siewierę, czy sytuacja z sędzią Tomaszem Szmydtem to "największy skandal szpiegowski od co najmniej 20 lat".

- Bez wątpienia szokujący i o skali nieporównywalnej do dotychczasowych, ale to jeszcze nie jest największy skandal - jeszcze wiele przed nami - zastrzegł szef BBN.

Tomasz Szmydt uciekł na Białoruś. Jacek Siewiera: Inni sędziowie najprawdopodobniej byli już wykorzystywani

W opinii Siewiery sędzia-uciekinier podejmuje działalność o charakterze politycznym, co jest wynikiem planów propagandowych Kremla . - Niedoceniany jest aspekt jego aktualnej działalności w mediach i potencjalnych jej zastosowań w przyszłości - oznajmił.

Siewiera został zapytany, czy osoby powiązane z Tomaszem Szmydtem będą teraz łatwiejszym celem do werbunku przez rosyjski wywiad. - Najprawdopodobniej były już wykorzystywane do werbunku - odparł szef BBN i dodał, że sędziowie powinni być weryfikowani i dokładnie sprawdzani pod kątem potencjalnej współpracy z obcymi służbami.

Rosja rozgrywa polską debatę publiczną? Szef BBN mówi wprost

- Fatalnie radzimy sobie z nawigowaniem w obszarze wojny kognitywnej - daliśmy się rozgrywać w sprawie uchodźców i dajemy się rozgrywać w debacie politycznej, kto jest odpowiedzialny za to, że Tomasz Szmydt wyjechał na Białoruś i występuje u Sołowiowa. Nie róbmy tego - oznajmił Jacek Siewiera , apelując do polityków i komentatorów.

- Jaki jest cel takiego działania? (...) Tylko taki, by drugiej stronie dodać paliwa. Nie idźmy w tą stronę - zaapelował ponownie. - Dla mocodawców agentury nie ma znaczenia, czy to będzie agent w todze, czy w tęczowej fladze naciągniętej na głowę lub inne części ciała. Ważne jest, by w wykorzystaniu propagandy podgrzewał temperaturę sporu politycznego w Polsce - dodał Siewiera.