Szłapka uderza w PiS ws. afery Zondacrypto. "Tego brudu nie da się zmyć"

W skrócie Adam Szłapka stwierdził podczas konferencji prasowej, że PiS nie jest w stanie pozbyć się brudu związanego z aferą Zondacrypto.

Szłapka powiedział, że wszystkie sprawy dotyczące kryptoafery są już dostępne opinii publicznej i wskazał na powiązania polityków PiS z prezesem Zondacrypto.

Rząd przygotowuje nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut ze zwiększonymi karami, a marszałek Sejmu zdecyduje o losie alternatywnej propozycji Polski 2050.

- Wszystko mamy już na stole. Wszystkie sprawy dotyczące tej kryptoafery są dostępne opinii publicznej. Mamy polityków PiS, którzy byli wprost finansowani przez prezesa firmy Zondacrypto. Mamy eventy kampanijne organizowane na przykład przez telewizję Republika podczas kampanii wyborczej Karola Nawrockiego - stwierdził Szłapka podczas konferencji.

- To są tak ewidentne powiązania, tak kosztowne dla PiS. Maski już opadły. Tego brudu związanego z Zondacrypto, z kryptoaferą PiS nie da się zmyć - dodał.

Dwa projekty ustawy regulującej rynek kryptowalut

Rzecznik rządu odniósł się również do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Poprzedni projekt został zawetowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, dlatego rząd przygotowuje drugą wersję ustawy. Swoją propozycję ma również mieć Polska 2050. Gotowość do poparcia tego drugiego projektu miał wyrazić Karol Nawrocki.

- Pan premier bardzo wyraźnie powiedział, że będzie ustawa rządowa, która będzie miała specjalną ścieżkę legislacyjną. Rząd, a przede wszystkim ministerstwo finansów przygotowuje już w tym tygodniu projekt ustawy, który jest podobny do tego, który już składaliśmy, tylko będzie zawierał zaostrzenie przepisów dotyczących kar. Ten projekt będzie realizowany i będzie normalnie przechodził procedurę parlamentarną - stwierdził Szłapka podczas konferencji.

Zaznaczył jednocześnie, że to marszałek Sejmu będzie decydował co zrobić z projektem poselskim Polski 2050. - Większość parlamentarna na pewno będzie głosowała za rozwiązaniami rządowymi. Te rozwiązania niekoniecznie muszą być w 100 proc. zbieżne. Myślę, że po prostu projekt rządowy będzie dalej idący - powiedział.

- Myślę, że to nowe rozwiązanie, które będzie zaproponowane przez rząd i przejdzie przez Sejm, nie będzie już w sposób tak ordynarny blokowany przez polityków PiS i zostanie podpisany przez pana Prezydenta. My będziemy proponować rozwiązanie rządowe i ono będzie realizowane - dodał.

