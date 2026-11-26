W skrócie
- Premier Donald Tusk skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie 50 ustaw w ciągu 16 miesięcy sprawowania urzędu.
- Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił weto jako skuteczny konstytucyjny hamulec wobec bubli prawnych przygotowywanych przez rząd.
- Rzecznik rządu Adam Szłapka zarzucił otoczeniu prezydenta próbę wykraczania poza konstytucyjne ramy władzy i bagatelizowanie krzywdy obywateli.
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Rafał Leśkiewicz za pośrednictwem platformy X odniósł się do krytyki premiera Donalda Tuska wobec Karola Nawrockiego. Premier zarzucił prezydentowi rekordową liczbę zawetowanych ustaw.
"Premier Donald Tusk mówi o 50 wetach, ale milczy o tym, że kilkanaście zawetowanych ustaw Prezydent Karol Nawrocki podpisał po ich poprawieniu. To pokazuje, że weto jest skutecznym, konstytucyjnym hamulcem dla bubli prawnych rządzących" - stwierdził prezydencki rzecznik.
"Panie Premierze! Więcej staranności w pracach nad ustawami, mniej filmików w mediach społecznościowych" - dodał, zwracając się do szefa rządu.
Szłapka odpowiada Leśkiewiczowi. "Nawrocki nie jest królem"
Na słowa Leśkiewicza zareagował rzecznik rządu Adam Szłapka.
"Panu rzecznikowi się coś pomyliło - i to kolejny raz. W Polsce, rola prezydenta ma ściśle określone ramy. To wszystko jest napisane w przepisach, czy to się wam podoba czy nie. Dzisiaj, przedstawiciel Karola Nawrockiego usiłuje postawić go w pozycji władzy ustawodawczej. To kolejny krok, który robi to środowisko" - stwierdził.
Szłapka zaznaczył, że prezydent "nie wybiera sędziów TK, nie prowadzi polityki zagranicznej, nie ma kompetencji ministra obrony narodowej, nie wybiera członków rządu, nie rozstrzyga tego, czy ktoś jest 50 lat w małżeństwie".
"Karol Nawrocki jest Prezydentem Polski. Nie jest królem, cesarzem, imperatorem czy przywódcą duchowym. I to się nie zmieni. A Wy, w Pałacu - zajmijcie się pracą. Bo dziś jedyne co robicie, to bawienie się Polską" - napisał rzecznik rządu.
"Za każdym wetem stoi krzywda zwykłych Polaków - i bardzo dobrze o tym wiecie" - dodał.
Tusk uderza w Nawrockiego. "To absolutny rekord"
W środę premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym skrytykował wetowanie przez prezydenta ustaw. Szef rządu zaznaczył, że Karol Nawrocki "jest prezydentem od 16 miesięcy i w tym krótkim czasie zawetował równo 50 ustaw". - To absolutny rekord w historii Polski - stwierdził.
Tusk dodał, że niektóre ustawy prezydent "wetował kilka razy". Jako przykład podał ustawę mającą regulować rynek kryptowalut.
- W wielu tych sprawach (...) szukaliśmy rozwiązań, które dawały szansę na ominięcie tego weta, ale to jest inna historia i nie tak powinno wyglądać państwo, że rząd robi wszystko, żeby wprowadzać dobre zasady niezwykle ekwilibrystycznymi metodami, które wymagają takiej kreatywności, przepraszam za słowo, kombinowania - powiedział i dodał, ża "za niemal każdym wetem stoi jakaś krzywda i ryzyko dla bezpieczeństwa polskiego państwa".
- Prawo prezydenta do weta jest bezdyskusyjne (...), ale weto nie może być narzędziem niszczenia państwa - stwierdził Tusk.