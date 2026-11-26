W skrócie Premier Donald Tusk skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za zawetowanie 50 ustaw w ciągu 16 miesięcy sprawowania urzędu.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ocenił weto jako skuteczny konstytucyjny hamulec wobec bubli prawnych przygotowywanych przez rząd.

Rzecznik rządu Adam Szłapka zarzucił otoczeniu prezydenta próbę wykraczania poza konstytucyjne ramy władzy i bagatelizowanie krzywdy obywateli.

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Rafał Leśkiewicz za pośrednictwem platformy X odniósł się do krytyki premiera Donalda Tuska wobec Karola Nawrockiego. Premier zarzucił prezydentowi rekordową liczbę zawetowanych ustaw.

"Premier Donald Tusk mówi o 50 wetach, ale milczy o tym, że kilkanaście zawetowanych ustaw Prezydent Karol Nawrocki podpisał po ich poprawieniu. To pokazuje, że weto jest skutecznym, konstytucyjnym hamulcem dla bubli prawnych rządzących" - stwierdził prezydencki rzecznik.

"Panie Premierze! Więcej staranności w pracach nad ustawami, mniej filmików w mediach społecznościowych" - dodał, zwracając się do szefa rządu.

Szłapka odpowiada Leśkiewiczowi. "Nawrocki nie jest królem"

Na słowa Leśkiewicza zareagował rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Panu rzecznikowi się coś pomyliło - i to kolejny raz. W Polsce, rola prezydenta ma ściśle określone ramy. To wszystko jest napisane w przepisach, czy to się wam podoba czy nie. Dzisiaj, przedstawiciel Karola Nawrockiego usiłuje postawić go w pozycji władzy ustawodawczej. To kolejny krok, który robi to środowisko" - stwierdził.

Szłapka zaznaczył, że prezydent "nie wybiera sędziów TK, nie prowadzi polityki zagranicznej, nie ma kompetencji ministra obrony narodowej, nie wybiera członków rządu, nie rozstrzyga tego, czy ktoś jest 50 lat w małżeństwie".

"Karol Nawrocki jest Prezydentem Polski. Nie jest królem, cesarzem, imperatorem czy przywódcą duchowym. I to się nie zmieni. A Wy, w Pałacu - zajmijcie się pracą. Bo dziś jedyne co robicie, to bawienie się Polską" - napisał rzecznik rządu.

"Za każdym wetem stoi krzywda zwykłych Polaków - i bardzo dobrze o tym wiecie" - dodał.

Tusk uderza w Nawrockiego. "To absolutny rekord"

W środę premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym skrytykował wetowanie przez prezydenta ustaw. Szef rządu zaznaczył, że Karol Nawrocki "jest prezydentem od 16 miesięcy i w tym krótkim czasie zawetował równo 50 ustaw". - To absolutny rekord w historii Polski - stwierdził.

Tusk dodał, że niektóre ustawy prezydent "wetował kilka razy". Jako przykład podał ustawę mającą regulować rynek kryptowalut.

- W wielu tych sprawach (...) szukaliśmy rozwiązań, które dawały szansę na ominięcie tego weta, ale to jest inna historia i nie tak powinno wyglądać państwo, że rząd robi wszystko, żeby wprowadzać dobre zasady niezwykle ekwilibrystycznymi metodami, które wymagają takiej kreatywności, przepraszam za słowo, kombinowania - powiedział i dodał, ża "za niemal każdym wetem stoi jakaś krzywda i ryzyko dla bezpieczeństwa polskiego państwa".

- Prawo prezydenta do weta jest bezdyskusyjne (...), ale weto nie może być narzędziem niszczenia państwa - stwierdził Tusk.



