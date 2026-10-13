W skrócie Adam Szłapka podczas konferencji nie pozwolił przedstawicielowi TV Republika zadawać pytań, odnosząc się do ich działań związanych z szerzeniem dezinformacji.

Jako przykład dezinformacji wskazał paski tworzone przez stację w kontekście ostatnich ataków w szkołach.

Rzecznik rządu nazwał działania TV Republika "łajdactwem", podkreślając powagę sytuacji związanej z bezpieczeństwem dzieci i szkół.

Szłapka powiedział, że podsycanie paniki poprzez przekaz stacji zagraża bezpieczeństwu państwa, obywateli i dzieci.

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- Jeśli nie ma więcej pytań od dziennikarzy... - zaczął Adam Szłapka po zakończeniu rundy pytań od mediów w ramach wtorkowej konferencji prasowej. Wtedy do rzecznika rządu zwrócili się przedstawiciele Telewizji Republika, oczekując prawa głosu.

- No właśnie, tak jak powiedziałem, jeśli nie ma więcej pytań o dziennikarzy, to kończymy - skwitował tę uwagę Szłapka.

Adam Szłapka odmówił rozmowy z TV Republika. "Możecie przeprosić i wyjść"

Rzecznik rządu stanowczo zwrócił się do przedstawicieli prawicowej stacji. - Nie, nie będziecie dzisiaj zadawać pytania - oświadczył, dodając, że dziennikarze TV Republika "mogą przeprosić i wyjść".

- Bo to, co zrobiliście w ciągu ostatnich dni, jest niedopuszczalne - nadmienił Szłapka.

Wcześniej - zabierając głos w sprawie dezinformacji, jaka szerzyła się w związku z atakami w szkołach - polityk Koalicji Obywatelskiej przedstawił tworzone przez stację paski jako przykład tego zjawiska.

- To, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dni, to jest oczywiście bardzo poważna sprawa. Chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci, bezpieczeństwo szkół, ale to, co zrobiła TV Republika, tego nawet nie można nazwać dezinformacją. To jest po prostu łajdactwo - przekonywał Szłapka.

Paski w TV Republika. Rzecznik rządu: Po prostu łajdactwo

- Zobaczcie Państwo ten pierwszy pasek: "Nie posyłaj jutro dzieci do szkół". I drugi pasek, kolejny: "Rodzice boją się posyłać dzieci do szkół". Wiadomo, że w tego typu sytuacjach najgorszą rzeczą, którą można robić, to jest specjalne podsycanie paniki - kontynuował rzecznik, komentując przykłady umieszczone na ekranie.

Szłapka wskazał, że tego rodzaju postępowanie zagraża bezpieczeństwu państwa, obywateli oraz dzieci. - To co robi TV Republika jest po prostu łajdactwem. Inaczej tego nazwać nie można - ocenił.



