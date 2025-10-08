Szkolenie wojskowe dla każdego Polaka. Podano datę

Dorota Hilger

- W ciągu najbliższych trzech tygodni zostanie przedstawiony program powszechnych szkoleń obronnych - zapowiedział w środę wiceszef MON Cezary Tomczyk. Pilotaż nowego programu miałby wystartować jeszcze w tym roku, a od 1 stycznia szkolenia ruszyłyby "pełną parą".

Żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej na patrolu w pasie przygranicznym
Żołnierze 16. Dywizji Zmechanizowanej na patrolu w pasie przygranicznym X/16. Dywizja Zmechanizowanamateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada pilotażowy program powszechnych szkoleń obronnych, który ma wystartować jeszcze w tym roku.
  • Od 1 stycznia planowane jest rozpoczęcie ogólnodostępnych szkoleń wojskowych, a do roku 2027 przeszkolonych ma być nawet 100 tysięcy osób rocznie.
  • Nowy program umożliwi każdemu chętnemu udział w indywidualnych i grupowych szkoleniach wojskowych.
Cezary Tomczyk, wiceszef MON, został zapytany w TVN24 o prace dotyczące dobrowolnych powszechnych szkoleń wojskowych, które w marcu zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wtedy w Sejmie, że model tego rodzaju szkoleń ma być gotowy do końca roku.

- Zgodnie z wolą premiera i z decyzją podjętą wtedy na Radzie Ministrów, ten model został opracowany przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. W ciągu najbliższych dwóch, najdalej trzech tygodni będzie publicznie zaprezentowany program powszechnych szkoleń obronnych i również tych, które dotyczą obrony cywilnej - powiedział Tomczyk.

Tomczyk: Chcemy, aby od 1 stycznia szkolenia ruszyły pełną parą

Podkreślił też, że dla MON powszechne szkolenia obronne są jednym z priorytetów. - Chcemy, żeby w tym roku został uruchomiony pilotaż, tak aby od 1 stycznia szkolenia ruszyły pełną parą, a rok 2027 to już będzie skala 100 tysięcy przeszkolonych rocznie - mówił.

Wiceszef MON przypomniał też, że niezależnie od planowanego programu obecnie funkcjonuje dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, w ramach której szkolonych jest rocznie 20-40 tys. osób. Działają także programy takie jak "Wakacje z wojskiem", "Trenuj z wojskiem", Legia Akademicka czy inne formy zajęć przygotowawczych.

    Indywidualne szkolenia dla każdego Polaka?

    Planowane szkolenia powszechne mają stanowić nową formę - umożliwiać każdemu chętnemu udział w kursach indywidualnych, realizowanych samodzielnie lub grupowo, np. w ramach zakładu pracy.

    Tomczyk wyjaśnił, że każda firma w Polsce będzie mogła zgłosić grupę pracowników do wspólnego szkolenia.

    - Jednocześnie każdy Polak i każda Polka już za chwilę będzie mogła zapisać się na indywidualne szkolenie - mówił, dodając, że chętna osoba otrzyma informację o dostępnych terminach i będzie mogła wybrać jednostkę wojskową, w której przejdzie przeszkolenie.

    - W modelu idealnym chciałbym, żeby gotowych do wzięcia na siebie odpowiedzialności albo bycia w rezerwie Wojska Polskiego było około miliona ludzi, bo to jest fundament - dodał. Wskazał też, że skala programu szkoleń, który - jak ocenił - będzie miał znaczący wpływ społeczny, będzie jednak zależała od chęci obywateli.

