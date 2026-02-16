Szkolenia z gender dla żołnierzy? MON publikuje komunikat

Minister obrony narodowej wycofał z programu szkoleń uzupełniających na 2026 roku punkt dotyczący gender - podano w oficjalnym komunikacie MON. Wcześniej pojawiły się w tej sprawie medialne doniesienia o temacie szkoleń dotyczącym "praw człowieka i perspektywy gender w operacjach wojskowych".

Oddział żołnierzy w mundurach maskujących maszeruje w szyku, każdy z nich niesie broń na ramieniu. Widoczne są tylko sylwetki z tyłu, żołnierze noszą wojskowe czapki i buty.
MON wycofuje się z planowanych szkoleń z gender dla żołnierzy Mateusz KotowiczReporter

W skrócie

  • Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o wycofaniu szkolenia z gender z programu szkoleń na 2026 rok.
  • Temat szkolenia został wcześniej zaproponowany przez Przewodniczącą Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet i zatwierdzony przez Departament Kadr MON.
  • Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odniósł się do sprawy podczas konferencji prasowej PiS.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Szanowni państwo, informujemy, że temat szkolenia uzupełniającego dot. gender na 2026 r. został zaproponowany przez Przewodniczącą Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet i zatwierdzony przez Departament Kadr MON. Decyzją Ministra Obrony Narodowej punkt ten został wycofany z programu szkoleń uzupełniających na 2026 rok" - przekazało MON w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej.

"Przypominamy, że szkolenia takie mogą być organizowane na podstawie decyzji poprzedniego Ministra Obrony Narodowej - DECYZJA Nr 95/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie Metodyki szkolenia żołnierzy z przedmiotów 'Kształcenie obywatelskie' oraz 'Profilaktyka i dyscyplina wojskowa' (Dz.Urz.MON.2020.114 z dnia 14 lipca 2020 r.)." - napisano w treści oświadczenia.

Komunikat udostępniono także w mediach społecznościowych resortu.

Komunikat to odpowiedź na poniedziałkowe doniesienia portalu Blask Online, że wśród zaplanowanych na ten rok szkoleń dla armii znalazło się jedno pod nazwą "Prawa człowieka i perspektywa gender w operacjach wojskowych", które miało oburzyć i zszokować żołnierzy.

Do doniesień odniósł się na poniedziałkowej konferencji prasowej PiS były minister obrony narodowej, obecnie poseł i wiceszef partii Mariusz Błaszczak.

- Dziś usłyszeliśmy, że w wojsku będą gender wprowadzać. Nie można poddawać się takim szantażom ludzi nierozumnych, którzy prowadzą do tego, żeby wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy - mówił Błaszczak.

Zobacz również:

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka
Polska

Minister edukacji dla Interii: Zależy mi na tym przedmiocie. Bardzo

Łukasz Szpyrka
Łukasz Szpyrka
Polska broń atomowa. Bocheński skomentował stanowisko prezydentaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze