Szkolenia z gender dla żołnierzy? MON publikuje komunikat
Minister obrony narodowej wycofał z programu szkoleń uzupełniających na 2026 roku punkt dotyczący gender - podano w oficjalnym komunikacie MON. Wcześniej pojawiły się w tej sprawie medialne doniesienia o temacie szkoleń dotyczącym "praw człowieka i perspektywy gender w operacjach wojskowych".
W skrócie
- Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o wycofaniu szkolenia z gender z programu szkoleń na 2026 rok.
- Temat szkolenia został wcześniej zaproponowany przez Przewodniczącą Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet i zatwierdzony przez Departament Kadr MON.
- Były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odniósł się do sprawy podczas konferencji prasowej PiS.
"Szanowni państwo, informujemy, że temat szkolenia uzupełniającego dot. gender na 2026 r. został zaproponowany przez Przewodniczącą Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet i zatwierdzony przez Departament Kadr MON. Decyzją Ministra Obrony Narodowej punkt ten został wycofany z programu szkoleń uzupełniających na 2026 rok" - przekazało MON w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej.
"Przypominamy, że szkolenia takie mogą być organizowane na podstawie decyzji poprzedniego Ministra Obrony Narodowej - DECYZJA Nr 95/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie Metodyki szkolenia żołnierzy z przedmiotów 'Kształcenie obywatelskie' oraz 'Profilaktyka i dyscyplina wojskowa' (Dz.Urz.MON.2020.114 z dnia 14 lipca 2020 r.)." - napisano w treści oświadczenia.
Komunikat udostępniono także w mediach społecznościowych resortu.
Komunikat to odpowiedź na poniedziałkowe doniesienia portalu Blask Online, że wśród zaplanowanych na ten rok szkoleń dla armii znalazło się jedno pod nazwą "Prawa człowieka i perspektywa gender w operacjach wojskowych", które miało oburzyć i zszokować żołnierzy.
Do doniesień odniósł się na poniedziałkowej konferencji prasowej PiS były minister obrony narodowej, obecnie poseł i wiceszef partii Mariusz Błaszczak.
- Dziś usłyszeliśmy, że w wojsku będą gender wprowadzać. Nie można poddawać się takim szantażom ludzi nierozumnych, którzy prowadzą do tego, żeby wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy - mówił Błaszczak.