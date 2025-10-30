W skrócie 13 dyrektorek szkół z 10 województw zostało zatrzymanych za podejrzenie wyłudzenia dotacji oświatowych.

Według śledczych, kobiety przez 7 lat fałszowały dokumenty, aby uzyskać środki finansowe, a proceder miał przynieść im 39,5 mln zł korzyści.

Do zatrzymań doszło dzięki współpracy policji z 10 województw; zabezpieczono dokumenty, sprzęt elektroniczny i pieniądze.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nawet 15 lat więzienia grozi dyrektorkom, które przez siedem lat składały wnioski zawierające fałszywe informacje celem uzyskania środków finansowych z jednostek samorządu terytorialnego.

Podejrzane w wieku od 30 do 70 lat działały na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, pomorskiego i podlaskiego.

Dyrektorki szkół miały wyłudzać dotacje. Policja wpadła na trop

Śledczy twierdzą, że w latach 2016-2023 grupa przestępcza kierowała do urzędów dokumenty, w których ubiegała się o przyznanie dotacji oświatowych na działalność edukacyjną szkół niepublicznych.

We wnioskach znajdowały się nieprawdziwe dane wymagane do uzyskania zgód, m.in. na temat frekwencji w szkołach, czy liczby uczniów. Co więcej, niektóre z członkiń grupy przestępczej miały otrzymywać "premie" pieniężne od pozostałych uczestniczek spisku.

Na trop działań dyrektorek wpadli mundurowi z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusze podjęli współpracę z 10 komendami na terenie kraju i dokonali zatrzymania podejrzanych.

Przeprowadzono przeszukania w mieszkaniach i pomieszczeniach gospodarczych, dzięki czemu zabezpieczono materiał dowodowy obejmujący dokumentację dotyczącą dotacji, komputery, telefony i pieniądze.

Dziesiątki milionów złotych z wyłudzeń. Szkoła zarabiania "na lewo"

Podejrzane usłyszały łącznie 79 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i doprowadzenia jednostek samorządowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Dyrektorki nie zostały aresztowane, jednak zastosowano wobec nich dozór policyjny i poręczenia majątkowe. Mają też zakaz opuszczania terytorium kraju.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że proceder przyniósł im co najmniej 39,5 mln zł korzyści.

USA redukują obecność wojskową w Europie. Wiceszef MON: Jesteśmy w procesie negocjacyjnym Polsat News Polsat News