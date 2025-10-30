Szkoła zarabiania "na lewo". Dyrektorki szkół stworzyły grupę przestępczą

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

13 dyrektorek szkół z 10 województw zostało zatrzymanych w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Według śledczych, kobiety miały wyłudzać dotacje oświatowe, tworząc z nich swoje stałe źródło dochodu. Łącznie miały przywłaszczyć sobie co najmniej 39,5 mln zł.

Policja zatrzymała 13 dyrektorek z całej Polski pod zarzutem uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej
Policja zatrzymała 13 dyrektorek z całej Polski pod zarzutem uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczejzdjęcie z oficjalnej strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzimateriał zewnętrzny

W skrócie

  • 13 dyrektorek szkół z 10 województw zostało zatrzymanych za podejrzenie wyłudzenia dotacji oświatowych.
  • Według śledczych, kobiety przez 7 lat fałszowały dokumenty, aby uzyskać środki finansowe, a proceder miał przynieść im 39,5 mln zł korzyści.
  • Do zatrzymań doszło dzięki współpracy policji z 10 województw; zabezpieczono dokumenty, sprzęt elektroniczny i pieniądze.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nawet 15 lat więzienia grozi dyrektorkom, które przez siedem lat składały wnioski zawierające fałszywe informacje celem uzyskania środków finansowych z jednostek samorządu terytorialnego.

Podejrzane w wieku od 30 do 70 lat działały na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, pomorskiego i podlaskiego.

Dyrektorki szkół miały wyłudzać dotacje. Policja wpadła na trop

Śledczy twierdzą, że w latach 2016-2023 grupa przestępcza kierowała do urzędów dokumenty, w których ubiegała się o przyznanie dotacji oświatowych na działalność edukacyjną szkół niepublicznych.

We wnioskach znajdowały się nieprawdziwe dane wymagane do uzyskania zgód, m.in. na temat frekwencji w szkołach, czy liczby uczniów. Co więcej, niektóre z członkiń grupy przestępczej miały otrzymywać "premie" pieniężne od pozostałych uczestniczek spisku.

Zobacz również:

Włodary. Ewakuacja szkoły. Padły strzały
Opolskie

Szkoła podstawowa we Włodarach ostrzelana. Ewakuacja uczniów

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Na trop działań dyrektorek wpadli mundurowi z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Funkcjonariusze podjęli współpracę z 10 komendami na terenie kraju i dokonali zatrzymania podejrzanych.

    Przeprowadzono przeszukania w mieszkaniach i pomieszczeniach gospodarczych, dzięki czemu zabezpieczono materiał dowodowy obejmujący dokumentację dotyczącą dotacji, komputery, telefony i pieniądze.

    Dziesiątki milionów złotych z wyłudzeń. Szkoła zarabiania "na lewo"

    Podejrzane usłyszały łącznie 79 zarzutów, m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i doprowadzenia jednostek samorządowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

    Dyrektorki nie zostały aresztowane, jednak zastosowano wobec nich dozór policyjny i poręczenia majątkowe. Mają też zakaz opuszczania terytorium kraju.

    Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że proceder przyniósł im co najmniej 39,5 mln zł korzyści.

    Zobacz również:

    Donald Tusk złożył obietnicę nauczycielom (kolaż zdjęć: Aleksandra Włodarczyk/Interia.pl)
    Polska

    Premier dał słowo nauczycielom. "Będziemy rozliczać"

    Paulina Sowa
    Paulina Sowa
    USA redukują obecność wojskową w Europie. Wiceszef MON: Jesteśmy w procesie negocjacyjnymPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze