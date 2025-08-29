Szkolą tam elitę polskich przestworzy. "Ryzyko wpisane w profesję pilota"

Katastrofa F-16 w Radomiu wstrząsnęła całą Polską. Za sterami maszyny siedział mjr Maciej "Slab" Krakowian, jeden z najzdolniejszych i najbardziej utytułowanych pilotów Wojska Polskiego. Nie katapultował się, zginął na miejscu.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Rzecznik Szkoły Orląt: Ryzyko wpisane w profesję

Lider Tiger Demo Team przygotowywał się do pokazów Air SHOW, które miały odbyć się w nadchodzący weekend. - Wykonywał typowe manewry treningowe, ewolucje lotnicze - wyjaśnił mjr Marek Przedpełski.

Rzecznik prasowy Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie w rozmowie z PAP nie chciał się jednak odnieść do przebiegu zdarzenia i ewentualnych przyczyn katastrofy, które - jak wskazał - wyjaśnią odpowiednie służby i komisje.

Zwrócił uwagę, że ryzyko związane z katastrofami lotniczymi jest na stałe wpisane w profesję pilota.

- Mówiąc kolokwialnie - jak samochód się zepsuje, to można z niego wysiąść. Inaczej jest ze statkiem powietrznym, gdzie w grę wchodzi szybkość w powietrzu, szybkość reakcji, czynnik techniczny - powiedział.

Mjr Przedpełski podkreślił, że pilot, który zginął w Radomiu, był postacią nietuzinkową, lubianą przez kolegów, szanowaną przez przełożonych, wychowawców i nauczycieli.

- Łączył autorytet wśród rówieśników z szacunkiem grona pedagogicznego - dodał.

Marzenia o lataniu. "Kandydaci mają świadomość ryzyka"

Jak mjr Przedpełski podał, studenci kierunków lotnych spędzają w powietrzu dziesiątki godzin, najpierw szkolą się na cywilnych statkach powietrznych, a następnie - na wojskowych samolotach i śmigłowcach.

- Marzeniem każdego młodego człowieka, który przychodzi do Szkoły Orląt i ma najwyższą kategorię zdrowia, jest zostać pilotem samolotu odrzutowego naddźwiękowego F-16, w przyszłości F-35. Kandydaci na pilotów mają świadomość ryzyka, ale to nie przesłania im celu - stwierdził.

Odnosząc się do pojawiających się w mediach społecznościowych głosów krytycznych wobec idei pokazów lotniczych, zauważył, że pokazy są organizowane od początku historii lotnictwa. - To jest jedyna możliwość zaprezentowania szerszej publiczności możliwości statków powietrznych, kunsztu i techniki pilotażu - zauważył.

Mjr Maciej "Slab" Krakowian - był jednym z najbardziej utytułowanych pilotów

Mjr Maciej "Slab" Krakowian był absolwentem Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, gdzie maturę zdał w 2008 r. Następnie ukończył Akademię Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs. Po powrocie do Polski dostał przydział służbowy w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.

Był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Śledztwo w sprawie wypadku w trakcie treningu przygotowawczego do pokazów AirShow w Radomiu z udziałem samolotu F-16 z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego prowadzi 8. Wydział do Spraw Wojskowych.

Prace domowe jednak wrócą? Nowacka w ''Graffiti'': Czekamy na ewaluację. Decyzja w październiku powinna zapaść Polsat News Polsat News