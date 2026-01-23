Szkodliwy pył w dwóch województwach. "Nie wietrz pomieszczeń"
"Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz" - radzą eksperci. Na południu Polski może występować szkodliwy smog. Z tego powodu wydano alert RCB dla części Śląska i Opolszczyzny. W poniedziałek nie powieje zbyt mocno, więc szkodliwy pył zbyt szybko się nie rozproszy.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w piątek rano. Powodem jest możliwe wysokie stężenie szkodliwych dla zdrowia cząsteczek w powietrzu.
Alert RCB. Smogiem zagrożone powiaty w dwóch województwach
"Uwaga! Dziś (23.01) prognozowana zła jakość powietrza - SMOG (pył zawieszony - PM10). Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń" - takie powiadomienie otrzymały osoby przebywające w dwóch województwach:
- śląskim - powiaty: wodzisławski, cieszyński i żywiecki;
- opolskim - Opole, powiat opolski i krapkowicki.
RCB radzi mieszkańcom wszystkich terenów zagrożonych smogiem, żeby w najbliższym czasie:
- zrezygnowali ze spacerów na świeżym powietrzu;
- nie uprawiali sportów na zewnątrz;
- ograniczyli wietrzenie pomieszczeń.
Zgodnie z wcześniejszymi prognozami pogody wydanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej południe Polski będzie dość ciepłe, z temperaturami w ciągu dnia od zera do 2 stopni. Ponieważ wiatr będzie słaby i umiarkowany, w wielu miejscach nie rozwieje smogu, który może się utrzymywać prze dłuższy czas.
Alarm smogowy - kiedy się pojawia?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, że pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu.
Te cząsteczki mogą zawierać między innymi związki siarki, azotu, związki organiczne (w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy nie większej niż 10 mikrometrów.
Alert RCB dotyczy wszystkich zdarzeń bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu. Jest rozsyłany w sytuacjach nadzwyczajnych.
Alert RCB to system ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach, który ma na celu ochronę ludności przed sytuacjami mogącymi stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wiadomości ostrzegawcze są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w formie SMS do osób przebywających na obszarach objętych ryzykiem.
