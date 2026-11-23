W skrócie Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w sondażu Instytutu Badań Pollster z poparciem 31,83 proc., natomiast Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 23,74 proc. głosów.

Do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań, w tym Polskie Stronnictwo Ludowe, które z wynikiem 5,04 proc. głosów znalazło się powyżej progu wyborczego.

Badanie wykonano w dniach 18-19 listopada 2026 roku przez Instytut Badań Pollster metodą CAWI na grupie 1018 dorosłych Polaków, pytając o preferencje wyborcze.

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Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, to na którą partię oddałbyś głos? - takie pytanie usłyszeli uczestnicy sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Z badania wynika, że największym poparciem w dalszym ciągu cieszy się Koalicja Obywatelska. Chęć oddania głosu na ugrupowanie Donalda Tuska zadeklarowało bowiem 31,83 proc. wyborców (poprzednio 34,06 proc.).

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem na poziomie 23,74 proc. (poprzednio 22,09 proc.). Na najniższym stopniu podium znalazła się z kolei Konfederacja, na którą zagłosowałoby 13,55 proc. respondentów (poprzednio 13,15 proc.).

Sondaż. Sześć partii w Sejmie, PSL powyżej progu wyborczego

W Sejmie nie zabrakłoby też Nowej Lewicy, na którą chęć głosowania wyraziło 8,53 proc. badanych (poprzednio 7,01 proc.) oraz Konfederacji Korony Polskiej - 6,16 proc. wyborców (poprzednio 8,52 proc.).

Miejsce w ławach sejmowych przypadłoby ponadto Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, na które głos oddać chciałoby 5,04 proc. (poprzednio 3,34 proc.) biorących udział w badaniu. "Super Express" zwrócił uwagę, że "takiej sytuacji nie było od dawna", ponieważ w poprzednich sondażach PSL znajdowało się pod progiem wyborczym.

Dodajmy, że - jak wynika z badania - poza Sejmem znaleźliby się politycy Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, na których wskazało 4,4 proc. ankietowanych (poprzednio 4,42 proc.), Partii Razem - 4,26 proc. (poprzednio 4,46 proc.) oraz Polski 2050 - 1.98 proc. (poprzednio 1,59 proc.).

Chęć oddania głosu inną partię niż wymienione zadeklarowało natomiast 0,51 proc. respondentów.

Sondaż zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 18-19 listopada 2026 roku metodą CAWI na próbie 1018 dorosłych Polaków.



