W skrócie Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w sondażu z wynikiem 33 proc., a Prawo i Sprawiedliwość znajduje się na drugim miejscu z 30 proc. poparcia.

Konfederacja uzyskała 12 proc. poparcia, a do Sejmu weszłyby także Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz Partia Razem.

Deklarowany udział w wyborach parlamentarnych wyniósł 76 proc., z czego 55 proc. respondentów wskazało 'zdecydowanie tak'

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Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, w Sejmie znalazłoby się łącznie sześć partii. To pierwsza taka sytuacja od miesięcy - większość sondaż prognozowała w polskim parlamencie udział pięciu ugrupowań.

Sondaż wyborczy. PiS dogania Koalicję, w Sejmie sześć partii

Jak wynika z czerwcowego badania Social Changes, Polacy wciąż najbardziej ufają Koalicji Obywatelskiej - partia uzyskała 33 proc. poparcia. Drugą siłą polityczną w kraju pozostaje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 30 proc.

Podium zamyka Konfederacja, na którą swój głos chciałoby oddać 12 proc. ankietowanych.

Do Sejmu weszłyby jeszcze trzy inne partie. Nowa Lewica uzyskała w najnowszym sondażu wynik 8 proc., a tuż za nią znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą stawia 7 proc. respondentów.

Na granicy progu wyborczego znalazła się również Partia Razem - ugrupowanie znalazłoby się w Sejmie z wynikiem 5 proc.

Poza parlamentem sondażowo niezmiennie pozostają Polska 2050 i PSL. Partie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Władysława Kosiniaka-Kamysza otrzymały po 2 proc. głosów.

Odpowiedź "inne" wybrał 1 proc. uczestników badania.

Polacy chętnie ruszą do urn. Frekwencja robi wrażenie

Jak czytamy w analizie badania Social Changes, ponad trzy czwarte ankietowanych Polaków deklaruje swój udział w wyborach parlamentarnych. Gdyby głosowanie odbyło się w najbliższą niedzielę, do urn wyborczych udałoby się 76 proc. osób.

Opcję "zdecydowanie tak" wybrało 55 proc. respondentów, a "raczej tak" 21 proc.

Udział w wyborach wyklucza z kolei 15 proc. ankietowanych. 10 proc. "zdecydowanie" nie chciałoby w nich uczestniczyć, a "raczej nie" 5 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 5-9 czerwca 2026 roku metodą CAWI na panelu internetowym na próbie 1073 osób.





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