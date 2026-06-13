Sześć partii w Sejmie, imponująca frekwencja. Najnowszy sondaż

Mary Kosiarz

Mary Kosiarz

Koalicja Obywatelska na pozycji lidera z wynikiem 33 proc, za nią Prawo i Sprawiedliwość, a podium zamyka Konfederacja - wynika z najnowszego sondażu Social Changes. Według badania gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, frekwencja byłaby imponująca, a do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Donald Tusk na tle sali plenarnej Sejmu
Sondaż wyborczy. KO na prowadzeniu, sześć partii w SejmiePAP/Leszek Szymański/Paweł SupernakPAP

W skrócie

  • Koalicja Obywatelska utrzymuje prowadzenie w sondażu z wynikiem 33 proc., a Prawo i Sprawiedliwość znajduje się na drugim miejscu z 30 proc. poparcia.
  • Konfederacja uzyskała 12 proc. poparcia, a do Sejmu weszłyby także Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz Partia Razem.
  • Deklarowany udział w wyborach parlamentarnych wyniósł 76 proc., z czego 55 proc. respondentów wskazało 'zdecydowanie tak'
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, w Sejmie znalazłoby się łącznie sześć partii. To pierwsza taka sytuacja od miesięcy - większość sondaż prognozowała w polskim parlamencie udział pięciu ugrupowań.

Sondaż wyborczy. PiS dogania Koalicję, w Sejmie sześć partii

Jak wynika z czerwcowego badania Social Changes, Polacy wciąż najbardziej ufają Koalicji Obywatelskiej - partia uzyskała 33 proc. poparcia. Drugą siłą polityczną w kraju pozostaje Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 30 proc.

Podium zamyka Konfederacja, na którą swój głos chciałoby oddać 12 proc. ankietowanych.

Zobacz również:

Zapytali Polaków, kto jest liderem polskiej prawicy
Polska

Polacy wskazali lidera prawicy. Niekwestionowany faworyt w sondażu

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

Do Sejmu weszłyby jeszcze trzy inne partie. Nowa Lewica uzyskała w najnowszym sondażu wynik 8 proc., a tuż za nią znalazła się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą stawia 7 proc. respondentów.

Na granicy progu wyborczego znalazła się również Partia Razem - ugrupowanie znalazłoby się w Sejmie z wynikiem 5 proc.

Poza parlamentem sondażowo niezmiennie pozostają Polska 2050 i PSL. Partie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Władysława Kosiniaka-Kamysza otrzymały po 2 proc. głosów.

Odpowiedź "inne" wybrał 1 proc. uczestników badania.

Polacy chętnie ruszą do urn. Frekwencja robi wrażenie

Jak czytamy w analizie badania Social Changes, ponad trzy czwarte ankietowanych Polaków deklaruje swój udział w wyborach parlamentarnych. Gdyby głosowanie odbyło się w najbliższą niedzielę, do urn wyborczych udałoby się 76 proc. osób.

Zobacz również:

Polacy ocenili rząd Donalda Tuska
Polska

"Czerwona kartka". Polacy ocenili rząd Tuska, dominuje jedna opinia

Alicja Krause
Alicja Krause

Opcję "zdecydowanie tak" wybrało 55 proc. respondentów, a "raczej tak" 21 proc.

Udział w wyborach wyklucza z kolei 15 proc. ankietowanych. 10 proc. "zdecydowanie" nie chciałoby w nich uczestniczyć, a "raczej nie" 5 proc.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 5-9 czerwca 2026 roku metodą CAWI na panelu internetowym na próbie 1073 osób.

Zobacz również:

Opublikowano nowy sondaż wyborczy
Polska

Remis dwóch partii tuż za podium. Opublikowano nowy sondaż

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz


"Lepsza jakość i nowe możliwości". Były pilot myśliwców o F-35Polsat News

Najnowsze