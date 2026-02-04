W skrócie Koalicja Obywatelska uzyskała 31,4 proc. poparcia w najnowszym sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

PiS i Konfederacja odnotowały spadki poparcia w porównaniu z poprzednim badaniem.

Po podziale mandatów zarówno bloki koalicyjny, jak i opozycyjny uzyskałyby po 230 miejsc w Sejmie.

Koalicja Obywatelska przoduje w najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Badanie wykazało, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się dziś, to wygrałaby je właśnie partia Donalda Tuska, osiągając poparcie na poziomie 31,4 proc. głosów.

To wzrost o jeden punkt procentowy w porównaniu z listopadowym badaniem. Według przeprowadzonego wówczas sondażu Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na głosy 30,4 proc. ankietowanych.

Na które partie zagłosowaliby Polacy? Sześć ugrupowań w Sejmie

W najnowszym sondażu spadło z kolei poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, które obecnie mogłoby liczyć na głosy 23,3 proc. badanych. W ankiecie z listopada partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała poparcie na poziomie 27,1 proc.

Spadek odnotowała również Konfederacja. Ugrupowanie Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena obecnie popiera 12,6 proc. respondentów. W listopadzie chęć oddania głosu na tę partię deklarowało 16,1 proc. ankietowanych.

Tuż za podium uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej, której liderem jest Grzegorz Braun. To ugrupowanie w najnowszym sondażu odnotowało poparcie na poziomie 9 proc.

Sześć partii powyżej progu wyborczego. Najnowszy sondaż IBRiS

Nieco mniejszy odsetek respondentów chciałby zagłosować na Lewicę. W najnowszym badaniu chęć oddania głosu na tę partię zadeklarowało 8,1 proc. badanych. W sondażu z listopada było to 7,2 proc.

Jak przekazała "Rzeczpospolita", "najbardziej zaskakuje duży wzrost poparcia dla Polskiego Stronnictwa Ludowego". W poprzednich sondażach Ludowcy na ogół znajdowali się pod progiem wyborczym. Obecnie gotowość do oddania głosu na tę partię deklaruje 5,4 proc. respondentów, co daje wzrost o 2,2 pkt proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłaby z kolei partia Razem, która może liczć na poparcie na poziomie 3,6 proc. Kolejne 1,7 proc. chciałoby oddać głos na Polskę 2050, a 4,9 proc. respondentów nie wie, na kogo zagłosować.

Chętnych do wzięcia udziału w wyborach jest 57,1 proc. badanych.

Zaskakujące wyniki sondażu. Partie odnotowały remis

Po podsumowaniu poparcia dla formacji rządzących, przekraczających próg wyborczy, okazuje się, że KO, Lewica i PSL mogą liczyć razem na 44,9 proc. głosów. Dokładnie tyle samo wynosi poparcie dla partii opozycyjnych: PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Po podziale mandatów Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 183 miejsca w Sejmie. Lewica wprowadziłaby do tej izby parlamentu 32 posłów, natomiast PSL - 15. Prawu i Sprawiedliwości przypadłoby z kolei 131 miejsc w Sejmie, Konfederacji 61, a Konfederacji Korony Polskiej - 38.

- O tym, kto będzie rządził, mogą zdecydować głosy oddane na mniejsze ugrupowania: Polskę 2050 i partię Razem, w zależności, czy te ugrupowania się umocnią, czy całkowicie dojdzie do przejęcia ich elektoratów. I przepływy wyborców z partii do partii, co już jest widoczne po zyskującym PSL kosztem słabnących PiS i Polski 2050 - skomentował w rozmowie z dziennikiem prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sondaż IBRiS został przeprowadzony w dniach 30-31 stycznia metodą CATI na 1067-osobowej grupie respondentów.

