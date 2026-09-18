W skrócie Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz gen. Wiesław Kukuła mają spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim, aby omówić bieżące zagrożenia i podział odpowiedzialności za obronę kraju.

Spotkanie poprzedza wyjazd prezydenta do USA oraz zaplanowany udział w debacie na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Wcześniej wybuchły dyskusje dotyczące niepokojących informacji od CIA na temat możliwych rosyjskich prowokacji i roli Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

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Spotkanie odbędzie się przed wylotem prezydenta do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki wraz z żoną mają gościć za oceanem od soboty do środy, a jednym z punktów wizyty będzie udział głowy państwa w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

O rozmowach szefów MON i Sztabu Generalnego WP z prezydentem informował wcześniej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. "Rozmowa będzie dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami. Jednym z tematów spotkania będzie również współdziałanie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo" - napisał w środę na platformie X.

Spotkanie u prezydenta. Zaproszeni Kosiniak-Kamysz i gen. Kukuła

Podczas piątkowego "Graffiti" w Polsat News Grodecki potwierdził, że spotkanie jest aktualne. Jak dodał, sam pozostaje w stałym kontakcie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, natomiast po spotkaniu prezydent "będzie miał kompleksową informację" na temat dotychczasowych działań obronnych.

Do wydarzenia dojdzie na tle ostatnich doniesień o niepokojących ustaleniach CIA. Tydzień wcześniej premierDonald Tusk ujawnił, że otrzymał raport od szefa amerykańskiego wywiadu Johna Ratcliffa, dotyczący możliwych rosyjskich prowokacji na przejściach granicznych oraz sabotażu wewnętrznego w najbliższych miesiącach.

Grodecki wyznał w "Graffiti", że informacje CIA zostały mu przekazane przez ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, wobec czego w czwartek przedłożył je prezydentowi. Nie chciał jednak ujawnić szczegółów.

Kancelaria Prezydenta. Odpowiedź na apel o zwołanie RBN

We wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty radził prezydentowi, aby - w związku z rosyjskimi prowokacjami - zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Tego samego dnia, w programie "Punkt Widzenia Szubartowicza" w Polsat News, na apel Czarzastego odpowiedział szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. - Nie musi pan marszałek wzywać pana prezydenta, żeby pan prezydent Nawrocki interesował się sprawami bezpieczeństwa. Robi to, można powiedzieć, codziennie, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma informacje z Biura Bezpieczeństwa Narodowego - zauważył.

- Nie powinniśmy podchodzić do tych kwestii - związanych z oczywistymi rosyjskimi prowokacjami, testowaniem naszych systemów, testowaniem lojalności sojuszniczej - w sposób taki rozedrgany. Tego będzie coraz więcej. Czy za każdym razem mamy zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Trzeba być ze sobą w kontakcie. Ten kontakt jest utrzymywany przede wszystkim poprzez BBN ze służbami odpowiedzialnymi za polskie bezpieczeństwo - dodał Bogucki.

Podobne stanowisko w piątek zajął szef BBN. - Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, trzymamy się zasady "need-to-know" (pol. potrzeba wiedzy) - powiedział w "Graffiti".



