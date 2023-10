- My na demokrację się nie obrażamy, w przeciwieństwie do naszych oponentów nie jesteśmy oszalali z nienawiści. Dla nas Pomorze Zachodnie nie ma barw partyjnych - mówił podczas konferencji prasowej szef sztabu PiS. - Jeśli to "ssanie" opozycji na władzę będzie tak silne i tak dominujące, że ten rząd powstanie, to chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, również w kontekście Pomorza Zachodniego, lekko mieć nie będą - zadeklarował.