"Informujemy, że zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec komendanta SOP gen. bryg. Radosława Jaworskiego" - poinformowało ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji w komunikacie.

Szef SOP zawieszony w obowiązkach

Jak dodano, w związku z tym gen. bryg. Radosław Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych.

Ministerstwo wyjaśniło, że po zawieszeniu obecnego komendanta SOP, do pełnienia jego obowiązków został wyznaczony dotychczasowy zastępca komendanta SOP płk Tomasz Jackowicz.

Gen. bryg. Radosław Jaworski, który został mianowany na stanowisko szefa SOP jeszcze przez Mateusza Morawieckiego, został odsunięty od służby we wrześniu 2025 roku i przebywał na zwolnieniu lekarskim.

W tym czasie w Służbie Ochrony Państwa trwała kontrola zlecona przez MSWiA.

W ubiegłym tygodniu do MSWiA wpłynął list pracowników SOP-u, w którym domagali się oni powrotu do służby komendanta tej formacji gen. Radosława Jaworskiego.

Kradzież auta rodziny premiera Donalda Tuska

W ostatnich miesiącach głośno było o funkcjonariuszach SOP, przy okazji kradzieży auta członka rodziny premiera Donalda Tuska.

Do zdarzenia doszło nad ranem 10 września 2025 roku w Sopocie.

Skradziony samochód odnaleziono po kilku godzinach, natomiast podejrzany o kradzież został zatrzymany przez policję po trzech dniach na lotnisku w Gdańsku. Mężczyzna chciał wylecieć do Bułgarii.

Sprawa kradzieży auta wywołała małe trzęsienie w Służbie Ochrony Państwa. - Wyciągnięto konsekwencje wobec dwóch pracowników: wicedyrektora Biura Ochrony, a także naczelnika. Jeden z panów został odsunięty od obowiązków, drugi jest w dyspozycji komendanta - informowała na początku października rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

