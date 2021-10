Szef samorządu lekarskiego Andrzej Matyja apeluje, by zezwolić medykom na udzielenie pomocy uchodźcom na granicy

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja napisał do prezydenta Andrzeja Dudy oraz premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie pomocy medycznej i humanitarnej dla uchodźców przebywających na granicy Polski. "Wspólnie dajmy dowód na to, że Polska rzeczywiście dąży do bycia częścią świata bez dyskryminacji, bez obrażania godności człowieka, świata opartego na międzyludzkiej i międzypaństwowej solidarności" - zaapelował.

Zdjęcie Granica polsko-białoruska / Jakub Kaminski/ / East News