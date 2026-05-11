W skrócie Prokurator krajowy poinformował, że redaktor naczelny Telewizji Republika zostanie przesłuchany w charakterze świadka w związku z zatrudnieniem Zbigniewa Ziobry przez tę stację.

Czynności mają na celu ustalenie okoliczności, w których Zbigniew Ziobro został korespondentem Telewizji Republika i czy miało to związek z możliwością popełnienia przestępstwa poplecznictwa.

Prokuratura prowadzi czynności sprawdzające, dotyczące ewentualnej pomocy udzielonej Zbigniewowi Ziobrze w uniknięciu odpowiedzialności karnej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Uwzględniamy informacje, które pochodzą od samego pana Ziobry, ale także informacje, które zostały opublikowane w Telewizji Republika, że z dnia na dzień pan Ziobro został zatrudniony przez tę stację telewizyjną - powiedział w poniedziałek wieczorem prokurator krajowy w TVN24.

Prok. Dariusz Korneluk dodał, że w związku z tym "prokuratorzy podjęli decyzję o wezwaniu redaktora Tomasza Sakiewicza na przesłuchanie w charakterze świadka".

Redaktor naczelny TV Republika zostanie przesłuchany. Chodzi o Ziobrę

Celem przesłuchania ma być, jak wskazał, między innymi wyjaśnienie, "co się stało, że raptownie Zbigniew Ziobro, z dnia na dzień, a więc tuż po zmianie rządów na Węgrzech, stał się korespondentem, czy też pracownikiem Telewizji Republika".

W jego ocenie sytuacja ta może mieć związek z "popełnieniem przestępstwa z art. 239 Kodeksu karnego, czyli poplecznictwa, m.in. tworzenia fałszywych dowodów dla osoby poszukiwanej".

- Ja tego nie mogę wykluczyć, będą to oceniali prokuratorzy prowadzący sprawę - zastrzegł prokurator krajowy, pytany o możliwość postawienia dziennikarzowi zarzutów.

Poseł PiS, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w niedzielę, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech.

- Jestem w Stanach Zjednoczonych, wczoraj przyleciałem - mówił w niedzielę Ziobro na antenie Telewizji Republika. Stacja informowała jednocześnie, że Ziobro będzie jej komentatorem politycznym w USA.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Poseł PiS jest w USA

Prokuratura zarzuca posłowi PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym w związku ze sprawą funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości.

"Od wczoraj w PK prowadzone są czynności sprawdzające zmierzające do ustalenia, czy inne osoby pomagały podejrzanemu Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości" - informowała w poniedziałek przed południem Prokuratura Krajowa.

Polityk PiS o Hołowni: Chcą go zniszczyć, już jest niewygodny, ma własne zdanie Polsat News Polsat News