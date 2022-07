Szef niemieckiej CDU: Należy spełnić oczekiwania polskiego rządu

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Polska

Szef CDU Friedrich Merz przybył w środę do Warszawy. Stamtąd wystosował "pilny apel do rządu RFN". Mówił o "dotrzymaniu słowa, które zostało dane polskiemu rządowi". Po złożeniu wieńca przed pomnikiem Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich w Warszawie mówił: - Wojna w Ukrainie jest dla nas wszystkich dużym wyzwaniem i mam nadzieję, że rząd RFN spełni swoje zobowiązania, a broń w ramach wymiany (Ringtausch) zostanie szybko dostarczona, w tym do Polski, której rząd Niemiec obiecał skompensować broń wysłaną Ukrainie.

Zdjęcie Lider chadeckiej partii CDU i szef frakcji parlamentarnej CDU/CSU CDU Friedrich Merz (L) w Warszawie / PAP/Tomasz Gzell / PAP