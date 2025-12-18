Mark Rutte przyleciał w czwartek do Warszawy, gdzie odbyć ma jednodniową wizytę. W jej ramach spotkał się z Karolem Nawrockim. Rozmowy przywódców zapowiadane były w środę przez szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcina Przydacza.

Minister wskazał, że wizyta, podczas której szef Sojuszu Północnoatlantyckiego odwiedzi też NATO-wskie jednostki wojskowe w Polsce, "to jasny sygnał zainteresowania sekretarza generalnego bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO".

Mark Rutte w Warszawie. Spotkanie z Karolem Nawrockim

Rozmowy Nawrockiego i Rutte mają dotyczyć m.in. wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz tego, w jaki sposób wydawać środki finansowe na budowanie zdolności militarnych.

- Jak przekonywać sojuszników, aby nie pozostawiali wschodniej flanki NATO i jej obrony tylko na barkach państw Europy Środkowej i Wschodniej. Bo my, wykonując swoje zadania, bronimy stabilności całej Europy i odstraszamy Rosję w imię interesu całej Europy. I nie może być tylko tak, że to spoczywa na barkach polskiego żołnierza, rumuńskiego czy litewskiego - powiedział Przydacz.

- Dobrze, że sojusznicy są, natomiast oczekiwaniem byłoby, aby ta obecność była jeszcze bardziej intensywna. Także i w kontekście zagrożeń hybrydowych, zagrożeń chociażby związanych z dronami czy balonami destabilizującymi poczucie bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO - dodał.

