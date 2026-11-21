W skrócie Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił o pełnej solidarności Sojuszu z Polską po piątkowym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie obiekty.

Władze NATO oraz polskie służby prowadzą wspólną analizę incydentu, w ramach której ustalane są dokładne okoliczności zdarzenia na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Służby prokuratorskie oraz Żandarmeria Wojskowa kontynuują działania w miejscowościach Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz, gdzie spadły rosyjskie obiekty.

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Mark Rutte przebywa w Warszawie z nieformalną wizytą - zapowiedzianą wcześniej, jeszcze przed piątkowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. W sobotę skomentował zdarzenie z udziałem trzech rosyjskich obiektów, nazywając je "niebezpiecznym incydentem".

- Wczoraj byłem w kontakcie z polskim premierem jak i z prezydentem, wiem że pracują nad tym wspólnie. Dowódca sił NATO w Europie współpracuje z polskim ministrem obrony i z szefem sztabu, bo musimy wiedzieć dokładnie, co się stało - zapewnił Rutte.

- Polska wraz z NATO ocenia tę sytuację, gdy tylko będziemy wiedzieć więcej i Polska jako NATO, czy też wspólnie, będziemy mogli wydawać kolejne oświadczenia. Ale zawsze chcę bazować na faktach, więc wciąż trwa oficjalna analiza sytuacji - dodał.

Szef NATO po naruszeniu przestrzeni powietrznej. "NATO będzie bronić każdego centymetra"

Według Ruttego mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której polskie F-16 i inne sojusznicze myśliwce broniły polskiego terytorium, a więc "było tak, jak powinno być".

- Polska jest mocnym sojusznikiem, macie tutaj świetne wojska. Teraz musimy dokładnie ustalić, co się stało, a dowódca sił NATO w Europie zrobi wszystko, aby dokładnie wiedzieć, gdzie są zagrożenia dla naszego systemu odstraszania i obrony i w razie konieczności, aby wdrożyć jakieś zmiany. Ale nie będziemy tego ogłaszać publicznie - zaznaczył.

Szef NATO został zapytany o to, czy do podobnego incydentu może dojść ponownie.

- Nie mogę zagwarantować, że do tego nie dojdzie, ale mogę zagwarantować, że NATO będzie bronić każdego centymetra polskiego terytorium. (...) Jako Sojusz będziemy bronić każdego centymetra terytorium sojuszniczego, będziemy narzucać Rosji koszty tak, aby przekalkulowali sobie tę sytuację i aby to wpłynęło na negocjacje pokojowe z Ukrainą - podsumował.

Trzy obiekty w polskiej przestrzeni powietrznej. Służby prowadzą działania

W piątek w dwóch miejscach na Podkarpaciu i jednym na Lubelszczyźnie spadły rakiety oraz najprawdopodobniej dron odrzutowy. Według służb w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w nocy operowało rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu, które wystrzeliwało zarówno rakiety Kindżał, rakiety Ch-101 oraz znaczną liczbę dronów odrzutowych i dronów klasycznych.

W sobotę prok. Marcin Kozak przekazał,, otwiera się w nowym oknie że w miejscowościach Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz kontynuowane są działania służb - prokuratorów wojskowych z 8. Wydziału do Spraw Wojskowych PO w Lublinie oraz Działów do Spraw Wojskowych PR w Lublinie i Rzeszowie, wspólnie z Żandarmerią Wojskową.



