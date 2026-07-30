Szef MSZ Ukrainy: Do Polski wleciała rosyjska rakieta

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha podał na platformie X, że rosyjska rakieta manewrująca Ch-101 miała w nocy naruszyć polską przestrzeń powietrzną podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Polskie władze na razie nie potwierdziły tej informacji.

Jego zdaniem zdarzenie to pokazuje, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale również dla państw NATO.

"Rosyjska inwazja rakietowa na Polskę przypomina również, że nic nie jest ważniejsze dla naszych dwóch krajów niż wspólne zwalczanie naszego wspólnego, wiekowego wroga, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla obu naszych narodów" - napisał szef ukraińskiej dyplomacji.

Sybiha zaapelował, aby w obliczu trwającej wojny odłożyć na bok wszelkie spory i skupić się na bezpieczeństwie. "Wszystkie inne nieporozumienia muszą być odłożone na bok podczas tej brutalnej wojny. Naszym najwyższym priorytetem musi być nasze wspólne bezpieczeństwo" - podkreślił.

Tarnawa-Kolonia. Upadek nieidentyfikowanego obiektu, ukraiński MSZ komentuje

Według ukraińskiego ministra Rosja przeprowadziła jeden z kolejnych masowych ataków, wykorzystując łącznie 74 rakiety, w tym wiele pocisków balistycznych, a także setki dronów. Sybiha podkreślił, że celem rosyjskich uderzeń ponownie stała się infrastruktura cywilna oraz ludność.

Ukraiński minister spraw zagranicznych poinformował, że w wyniku rosyjskiego ataku zginęli cywile w wielu regionach Ukrainy. Więcej szczegółów o nocnym ataku Interia podawała tutaj.

Sybiha w swoim wpisie przekonywał, że skala ataku pokazuje konieczność dalszego wzmacniania systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej Ukrainy.

"To kolejna wyraźna demonstracja, że wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy jest teraz pilne i stanowi gwarancję ochrony całej euroatlantyckiej społeczności" - zaznaczył.

Ukraina apeluje po rosyjskim ataku. "Natychmiast"

Polityk zaapelował do partnerów Ukrainy o szybkie przekazanie dodatkowych zdolności obronnych. Jak podkreślił, wszystkie uzgodnienia dotyczące dostaw kolejnych pocisków przechwytujących powinny zostać wdrożone "tak szybko, jak to możliwe".

"Każda decyzja dotycząca dodatkowych możliwości obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy musi być podjęta natychmiast" - stwierdził.

Minister poinformował również, że Ukraina przekazuje informacje o skutkach rosyjskiego ataku swoim partnerom oraz organizacjom międzynarodowym. Wezwał do zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej, zwiększenia wsparcia dla Ukrainy oraz wywarcia większej presji na Rosję.

"Koszt kontynuowania tej wojny dla Putina musi znacznie przewyższyć koszt jej zakończenia" - podsumował Andrij Sybiha.

Tarnawa-Kolonia. Niezidentyfikowany obiekt spadł na Lubelszczyźnie

Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w czwartek rano poinformowało, że w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt.

Na miejscu znaleziono duży lej w ziemi, a okoliczni mieszkańcy relacjonowali, że w nocy słyszeli potężny huk. Wcześniej w regionie ogłoszono alarm związany z rosyjskimi atakami prowadzonymi na Ukrainę.

Z komunikatu Dowództwa Operacyjnego wynika, że niezidentyfikowany obiekt został wykryty około godz. 3.40 i poruszał się w kierunku zachodnim. W rejon zdarzenia skierowano dyżurny myśliwiec F-16, jednak sześć minut później obiekt zniknął ze wskazań systemów radiolokacyjnych przed jego jednoznaczną identyfikacją. Następnie śmigłowiec Mi-24 zlokalizował miejsce upadku w terenie niezabudowanym w pobliżu Tarnawy-Kolonii.

Więcej informacji wkrótce.

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