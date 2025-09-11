- Są takie kraje: Białoruś, Rosja, które po prostu biorą zakładników i nie zawsze mamy zakładnika na wymianę - stwierdził Sikorski.

Zwrócił również uwagę, że to nie jedyne niebezpieczne kraje, a MSZ odradza również podróże m.in. do Izraela czy Iranu.

- Jeszcze raz proszę, apeluję i błagam: nie jedźcie tam, a jak ktoś pojedzie, to robi to na własną odpowiedzialność. Proszę nie obwiniać państwa polskiego - dodał szef MSZ.

Drony nad Polską. Sikorski o Radzie Bezpieczeństwa ONZ

W kontekście naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony Radosław Sikorski był pytany także o to, co Polska chce osiągnąć poprzez nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. - Przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ-u, ale i Unii Europejskiej i NATO - stwierdził Sikorski.

- Występowałem w przeszłości przed Radą Bezpieczeństwa ONZ i wydaje mi się, że to się niosło, nasze argumenty się przebijały. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, kto będzie mówił w imieniu Polski - powiedział Sikorski.

Zaznaczył, że gdy dochodzi do 19 naruszeń naszej przestrzeni powietrznej przez kilkanaście zidentyfikowanych dronów w akcji trwającej siedem godzin nie można mówić o przypadku. - To testowanie wojskowe i polityczne nie tylko Polski, ale całego NATO - podkreślił.

Białoruskie służby zatrzymały Polaka. "Niedopuszczalne"

Białoruska telewizja państwowa poinformowała w czwartek 5 września o zatrzymaniu obywatela Polski, który miał prowadzić działalność szpiegowską i zbierać informacje na temat rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad-2025. Zatrzymany jest zakonnikiem, urodzonym w 1998 r. mieszkańcem Krakowa.

- To jest oczywiście niedopuszczalne, ale też przypominam: myśmy wielokrotnie najsilniej, jak potrafimy, przestrzegali przed podróżami na Białoruś - stwierdził minister Sikorski. Potwierdził również, że Polski rząd pracuje nad uwolnieniem aresztowanego Polaka.

- Tylko gdyby to od nas zależało, to polscy więźniowie z Białorusi już dawno by wyszli z więzień - powiedział.

