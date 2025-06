Szef MSWiA reaguje na słowa Bosaka. "Wstyd, wicemarszałku"

"Zastanawiam się, czy i w którym momencie przeczytam wpisy wyborców tych partii, którzy wzywają je do zmiany polityki rządu. Przecież to się wam nie może podobać. Chcieliście Polski, która jest partnerem dla Niemiec, a nie podnóżkiem, tak? No to zacznijcie otwarcie krytykować to zeszmacenie waszych liderów!" - napisał Krzysztof Bosak w części postu.