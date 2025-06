Do poszukiwań zaangażowano duże siły policyjne, w tym drony i psy, a mieszkańcy trzech województw otrzymali alert RCB.

- Używamy ogromnych sił policyjnych, drony, psy - złapanie sprawcy to jest absolutny priorytet - powiedział Siemoniak pytany o poranne zdarzenie po uroczystości podpisania porozumienia z unijną agencją Frontex.

- Przed uroczystością informował mnie komendant główny policji inspektor Marek Boroń o postępach sprawy. (...) Z tego, co wiem, sprzed 20 minut sprawca nie został jeszcze schwytany - powiedział minister. Dodał, że do użytkowników telefonii komórkowej została rozesłana wiadomość o obławie.

Pytany czy zostanie podany rysopis sprawcy przypomniał, że to są decyzje policji, a nie ministra. - Policja zrobi wszystko, żeby jak najszybciej doprowadzić do złapania sprawcy - zapewnił. - Jeśli będzie taka decyzja (w sprawie ujawnienia rysopisu - red.), oczywiście tak się właśnie stanie - dodał szef MSWiA.

Policja opublikowała już wizerunek i zdjęcia 57-letniego sprawcy, który uciekł do lasu. Trwa obława z udziałem sił policyjnych. Ofiarami są 31-letni mężczyzna i 26-letnia kobieta, a trzecia postrzela osoba - kobieta została przetransportowana do szpitala. Jak przekazała mediom limanowska policja, ofiary śmiertelne to córka i zięć poszukiwanego, zaś ranna została teściowa 57-latka.