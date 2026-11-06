W skrócie Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz planuje wizytę w USA na początku przyszłego tygodnia, o ile pozwoli na to sytuacja polityczna w Waszyngtonie.

Głównymi tematami rozmów w Pentagonie mają być sojusz polsko-amerykański oraz utworzenie w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich.

W październiku potwierdzono, że w Polsce powstanie centrum serwisowe dla rakiet Patriot.

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Minister obrony narodowej został zapytany podczas piątkowej konferencji prasowej o to, kiedy planuje wizytę w Stanach Zjednoczonych. Szef resortu obrony odpowiedział, że ma do niej dojść w najbliższych dniach.

- Będziemy w Pentagonie, będziemy rozmawiać o bazach, o obecności żołnierzy amerykańskich, o sojuszu polsko-amerykańskim - potwierdził Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zapowiada wizytę w USA. "Na początku przyszłego tygodnia"

- Jeśli wszystko pójdzie dobrze, dynamika też w Stanach jest dość duża, to na początku przyszłego tygodnia będę w Stanach Zjednoczonych - dodał szef MON.

W ubiegłym tygodniu Kosiniak-Kamysz mówił, że do spotkania z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem dojdzie po 4 listopada, czyli po wyborach do Kongresu USA. W głosowaniu Partia Republikańska poniosła porażkę, tracąc na rzecz Partii Demokratycznej większość w obu izbach.

Szef MON mówił w ubiegłym tygodniu, że nie ma problemów z uzgodnieniem daty jego wizyty w USA, ale z ostrożności nie podaje możliwych terminów. Zaznaczył, że ostrożność ta wynika z wrześniowego doświadczenia, kiedy w ostatniej chwili jego spotkanie z szefem Pentagonu zostało odwołane z powodu wizyty przywódcy Chin w USA.

We wrześniu rozmowy szefa MON i sekretarza wojny USA miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji ws. lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 w Polsce.

Stała baza wojsk USA. Polska czeka na decyzję

Strona amerykańska zdecydowała już, że centrum serwisowego pocisków PAC-3 MSE do systemów obrony powietrznej Patriot powstanie w Polsce. Decyzja została ogłoszona w połowie października. Nieznane pozostają jeszcze kwestie takie jak lokalizacja centrum, koszt jego budowy oraz możliwa data rozpoczęcia działania.

Nie jest też jeszcze rozstrzygnięta kwestia utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk USA.

Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała w środę, że amerykańska baza była jednym z tematów spotkania, do którego doszło dzień wcześniej w Krakowie ze stroną amerykańską, w którym udział wzięli m.in. podsekretarze stanu w Pentagonie Elbridge Colby i Michael Duffey.

Sobkowiak-Czarnecka powiedziała wówczas, że "wszystko jest na dobrej drodze, ale jeszcze kilka kroków przed nami". Podkreśliła, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Donalda Trumpa.

Wiceszefowa MON oceniła, że "teraz cała sprawa baz nabierze nowej dynamiki i powinna się rozstrzygnąć w ciągu kilku tygodni".



